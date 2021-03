Dieter Bohlen hört bei „DSDS“ und „Das Supertalent“ auf

Daran wird man sich gewöhnen müssen: "Deutschland sucht den Superstar" ohne Dieter Bohlen. Aber 2022 ist es so weit.

Dieter Bohlen ist in Zukunft nicht mehr Chefjuror der Castingformate „Deutschland sucht den Superstar“ und „Das Supertalent“. Das Finale der 19. Staffel von „DSDS“ am 3. April sei die letzte große Show von Bohlen auf dem Sessel des Chefjurors, teilte RTL am Donnerstag (11. März) in Köln mit. Auch „Das Supertalent“ bekomme ab der im Herbst beginnenden nächsten Staffel eine neue Jury.

Unklar blieb zunächst, ob RTL sich von Bohlen trennt oder ob dieser sich selbst von seinen bekanntesten Fernsehformaten zurückzieht. RTL teilte mit, dass „alle Beteiligten im Vorfeld informiert“ worden seien.

TL-Unterhaltungschef Kai Sturm erklärte: „Wir bedanken uns ausdrücklich bei der aktuellen Jury und insbesondere bei Dieter Bohlen als langjährigem Chefjuror.“ Bohlen selbst kommt in der von dem Sender verbreiteten Erklärung nicht zu Wort.

„Deutschland sucht den Superstar“ läuft bereits seit 2002 – Musikproduzent Bohlen war von Anfang an dabei und ist das Gesicht der Show. Mit seinen Sprüchen hat er sie über Jahrzehnte geprägt und für hohe Einschaltquoten gesorgt. Zuletzt schwächelten beide Sendungen allerdings. (dpa/afp)

