„Dune: Part Two“ bringt die nordamerikanischen Kinokassen in Schwung

Gute Nachrichten für Timothée Chalamet und seine Mitstreiter: Der zweite Teil des Science-Fiction-Kassenschlagers „Dune“ hat die nordamerikanischen Kinokassen aufgemischt. „Dune: Part Two“ habe an seinem ersten Wochenende in den Kinos 81,5 Millionen Dollar (75,1 Millionen Euro) eingespielt, schätzte die Fachfirma Exhibitor Relations am Sonntag. Das ist das bislang beste Startergebnis für einen Film in diesem Jahr.

Die Zahlen aus den kanadischen und amerikanischen Kinos seien für einen Science-Fiction-Film „außergewöhnlich“, kommentierte der Analyst David A. Gross. Und der Abstand zum Zweitplatzierten des Wochenendes ist riesig: Der Film „Bob Marley: One Love“ über das Leben der Reggae-Legende spielte 7,4 Millionen Dollar ein.

„Dune: Part Two“ von Regisseur Denis Villeneuve bietet großes Spektakel, aber auch eine Reflexion über Macht, Glauben und Fanatismus. Die Hauptrolle spielt der US-französische Schauspieler Timothée Chalamet. In weiteren Rollen sind unter anderem Zendaya, Florence Pugh und Javier Bardem zu sehen. (afp)