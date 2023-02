Erziehung mit Zuversicht

Autorin und Verhaltensforscherin Vanessa Kahlon inspiriert Eltern, jede Phase der Entwicklung ihrer Kinder mit Selbstvertrauen anzugehen.

Man sagt, jeder sei ein Experte in Sachen Erziehung, bis er selbst Kinder hat. Sich als Eltern in jeder Phase der kindlichen Entwicklung der eigenen Kinder sicher zu fühlen, kann eine Herausforderung sein. Jedes Kind ist anders, daher sind die damit verbundenen Aufgaben für die Eltern unvorhersehbar.

Epoch Times sprach mit der Autorin und Verhaltenstherapeutin darüber, wie Eltern eine gute Beziehung zu ihren Kindern aufbauen können.

Woran liegt es Ihrer Meinung nach, dass Eltern kein Vertrauen in ihre Erziehungsfähigkeiten haben?

Ich denke, dass sich Eltern aus verschiedenen Gründen unsicher über ihre Kompetenzen sind. Ein Grund ist, dass Elternschaft ein konstanter und sich ständig verändernder Prozess ist. Während die Kinder wachsen und sich weiterentwickeln, verändern sich auch die Herausforderungen an die Erziehung, sodass es für die Eltern schwierig ist, einen festen Standpunkt zu vertreten. Zusätzlich fehlt es oft an Unterstützung und anderen Hilfsmitteln für Eltern, was es ihnen schwer macht, die richtigen Entscheidungen für ihre Kinder zu treffen. Soziale und andere Medien tragen ebenfalls dazu bei, dass sich Eltern unzulänglich fühlen, da diese Medien unrealistische Erwartungen und Idealbilder der Elternschaft vermitteln. Darüber hinaus kann gesellschaftlicher und familiärer Druck Eltern dazu bringen, an ihren Fähigkeiten zu zweifeln.

Was sind häufige Herausforderungen bei der Erziehung?

Zu den häufigsten Erziehungsproblemen gehören der Umgang mit Wutanfällen, Schlaf- und Essproblemen. Elternschaft kann manchmal sehr herausfordernd sein, und es ist oft schwer zu wissen, was man tun soll, wenn man mit dieser Art von Herausforderungen konfrontiert wird. Außerdem habe ich viele Eltern erlebt, die überrascht waren, wie viel Geduld, Konsequenz und Flexibilität die Kindererziehung erfordert. Es ist jedoch wichtig, dass Eltern erkennen, nicht allein zu sein und dass es Mittel gibt, die ihnen in diesen schwierigen Zeiten helfen können.

Was sind die häufigsten Fehler, die Eltern machen?

Die häufigsten sind zu viel Nachsicht, zu viel Strenge und zu wenig Zuneigung. Den größten Fehler, den ich beobachtet habe, ist, dass Eltern das Verhalten ihres Kindes sehr persönlich nehmen. Es ist wichtig, dass die Eltern ein ausgewogenes Verhältnis finden, das für sie und ihre Familie funktioniert. Obendrein ist jede Familie anders, sodass das, was bei einem Elternteil funktioniert hat, bei einem anderen nicht unbedingt auch funktionieren muss. Es ist auch wichtig, auf die Worte zu achten, wenn wir mit unseren Kindern sprechen, sowie auf unsere Handlungen. Unsere Kinder lernen von uns, und wenn wir ständig schreien oder eine negative Sprache verwenden, werden sie dieses Verhalten imitieren. Stattdessen ist es wichtig, mit gutem Beispiel voranzugehen und mit offenem Geist und Herzen zu führen, denn die Dinge ändern sich ständig.

Welche Praktiken setzen die selbstbewusstesten Eltern richtig um?

Einige der selbstsichersten Eltern, die ich kenne, sind in der Lage, flexibel zu sein, haben einen Sinn für Humor, sind geduldig und nehmen das Verhalten ihres Kindes nicht persönlich. Elternschaft kann manchmal sehr schwierig sein und bedarf oft einer Vielzahl an Versuchen. Das Wichtigste ist, dass Eltern nicht aufgeben, wenn es schwierig wird. Außerdem ist es wichtig, dass Eltern rechtzeitig um Hilfe von Freunden, Familienmitgliedern oder sogar Fachleuten bitten, wenn sie diese benötigen.

Was würden Sie Eltern raten, die mit dem Gefühl kämpfen, nicht in der Lage zu sein, eine Wende herbeizuführen?

Auf diese Frage gibt es keine pauschale Antwort, da jeder Elternteil und jede Familie anders ist. Es gibt jedoch Tipps, die Eltern, die sich in Schwierigkeiten befinden, helfen können: Machen Sie bei Bedarf Pausen, holen Sie sich Hilfe von Freunden und Familienmitgliedern und versuchen Sie, nicht zu streng mit sich selbst zu sein. Jeder macht Fehler, und wenn Sie zu Ihren Fehlern stehen, sieht Ihr Kind zu. Elternschaft kann eine große Herausforderung sein, und ein Gespräch mit einem Experten wird Ihnen eine Menge Lösungen aufzeigen. Wenn Sie zum richtigen Zeitpunkt die Hilfe der richtigen Personen in Anspruch nehmen, kann das Ihre Belastung in hohem Maße verringern. Verstehen Sie die Verhaltensmuster Ihrer Kinder, sprechen Sie mit ihnen, finden Sie die Ursache des Problems heraus und zeigen Sie mehr Verständnis für sie.

Was motiviert Sie bei Ihrer Arbeit?

In erster Linie liebe ich es, mit Fachleuten und Familien zu arbeiten und ihnen zu helfen, schwierige Zeiten zu meistern. Ich lerne ständig neue Dinge über Familien, Kinder und mich selbst. Das hilft mir, ein effektiverer Elterncoach zu sein. Es ist schön zu sehen, wie positiv sich meine Arbeit auf die Familien auswirkt. Und das motiviert mich, weiterzumachen, auch wenn es schwierig ist. Es gibt nichts Schöneres, als das Leuchten in den Augen der Kinder zu sehen, wenn sie ihre Eltern anschauen, weil sie etwas geschafft haben und erfolgreich waren. Das sind die Momente, nach denen ich suche, die Verbindung zwischen zwei Menschen!