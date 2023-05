Jenseits des Ozeans: Der Schmerz eines Weltklasse-Tänzers, der nicht mehr nach Hause zurückkehren kann

Steven Wang, Haupttänzer von Shen Yun, in seinem Haus im Bundesstaat New York am 31. März 2023. Foto: Samira Bouaou/The Epoch Times

Der Vater von Steven Wang starb zuvor infolge von Folter durch die Kommunistische Partei Chinas. Nun wird seine Mutter wegen ihres Glaubens an Falun Gong ins Visier genommen.

Während der letzten 15 Jahre war ein Mobiltelefon die einzige Verbindung, die Steven Wang mit seiner Familie in China, die einen Ozean entfernt lebt, aufrechterhielt.

Ein Anruf im Jahr 2009 überbrachte die Nachricht vom Tod seines Vaters – Nierenversagen infolge jahrelanger Folter während seiner Inhaftierung in einem chinesischen Gefängnis aufgrund seines Glaubens.

In einem weiteren Telefonat erfuhr Wang von der Verhaftung seiner Mutter im Juli 2022. Anfang April erfuhr er, dass sie zu vier Jahren Gefängnis verurteilt wurde – aus demselben Grund wie sein Vater.

Wang ist sich schmerzlich bewusst, wie leicht der Faden zerreißen kann, der ihn mit seinen Lieben verbindet.

„Ich bin in meiner Familie immer der Letzte, der es erfährt“, sagte Wang der Epoch Times in seinem Zuhause im Bundesstaat New York.

Wang, ein 36-jähriger professioneller Tänzer und US-Bürger, wurde in Shaoyang, Zentralchina, geboren und verbrachte dort die ersten zwei Jahrzehnte seines Lebens. Jetzt kann er nicht zurückkehren, obwohl er große Sorgen um seine Familie hat.

Wie seine Eltern praktiziert Wang Falun Gong, eine spirituelle Disziplin, die seit über zwei Jahrzehnten brutal von der Kommunistischen Partei Chinas unterdrückt wird.

Die Praxis, die meditative Übungen und moralische Lehren beinhaltet, die sich auf Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht konzentrieren, verbreitete sich in den 1990er-Jahren rasch in China. Bis 1999 hatte sie schätzungsweise 70 bis 100 Millionen Anhänger. Das kommunistische Regime empfand diese Beliebtheit als Bedrohung für seinen autoritären Machtanspruch.

Seit 1999 sind Anhänger von Falun Gong Ziel einer gnadenlosen Ausrottungskampagne des Regimes, die Hunderttausende Anhänger, wie Wangs Vater, getötet, eingesperrt oder versklavt hat, während der Rest der Falun-Gong-Gemeinschaft ständig von Verfolgung bedroht ist.

Vor 15 Jahren begleitete Wangs Mutter, Liu Aihua, ihn zum Flughafen, als er sein Zuhause verließ, um nach New York zu gehen.

„Pass gut auf dich auf“, sagte sie bei der Verabschiedung.

Wang hatte zwölf Jahre lang klassischen chinesischen Tanz trainiert und war bestrebt, seine Kunst weiterzuentwickeln. Er schloss sich Shen Yun Performing Arts an, einer in New York ansässigen Gruppe, die Chinas 5.000 Jahre alte traditionelle Kultur wiederbeleben wollte, die vom kommunistischen Regime zerstört wurde.

Er hätte nicht gedacht, dass dies das letzte Mal sein sollte, dass er seiner Mutter persönlich gegenüberstehen würde.

Eine veränderte Familie

Die Eltern von Wang, der drei ältere Schwestern hat, waren einst Mittelschullehrer. Die Entscheidung, mehr Kinder zu haben, als das Regime unter seiner inzwischen abgeschafften Ein-Kind-Politik zuließ, kostete Wangs Eltern jedoch ihre Arbeitsplätze und zwang sie, kleine Geschäfte zu eröffnen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Dies belastete seine Eltern zusätzlich, die auch unter verschiedenen gesundheitlichen Problemen litten.

Wang führte die Harmonie in seiner Familie auf Falun Gong und die Werte Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht zurück. Sein Vater erholte sich von Diabetes, während seine Mutter Bluthochdruck und Herzprobleme überwand, nachdem sie 1996 die Praxis begonnen hatten.

Als Wang sich schlecht verhielt, sprachen seine Eltern nun vernünftig mit ihm und hörten seine Perspektive an, statt ihn zu schlagen, wie sie es früher getan hätten. Doch die weitreichende Verfolgung des Regimes im Jahr 1999 stürzte ihr friedliches Familienleben ins Chaos.

Im Jahr 2003, fünf Monate nachdem Wangs Vater zum vierten Mal ins Gefängnis gekommen war, war er abgemagert und litt an Diabetes und Nierenversagen. Laut einem Bericht von Minghui, einer US-amerikanischen Website, die die Verfolgung von Falun Gong dokumentiert, warnte der Gefängnisarzt die Wachen: „Wenn dieser Mann heute nicht freigelassen wird, wird er morgen eine Leiche sein.“ Aus Angst, für seinen Tod verantwortlich gemacht zu werden, ließen die Wachen ihn frei.

Als Wang 2008 China verließ, war die Gesundheit seines Vaters so stark beeinträchtigt, dass er sich auf Schmerzmittel verlassen musste, um schlafen zu können. Wang erinnerte sich daran, dass er während der Schulferien in China häufig den Körper seines Vaters massierte, um dessen Leiden zu lindern.

Wang rief an jenem schicksalhaften Novembertag 2009 zu Hause an, in der Hoffnung, die vertraute Stimme seines Vaters zu hören, dessen sanfte Kritik und Ermutigung ihm geholfen hatten, den richtigen Weg im Leben zu finden.

Stattdessen nahm seine Mutter den Hörer ab und erzählte ihm, dass sein Vater an Nierenversagen gestorben war.

Wang verkroch sich in einen Schrank und weinte über eine Stunde lang, überwältigt von dem Gefühl, als ob „der Himmel einstürzen würde“.

„Etwas, das ich bisher nur im Fernsehen gesehen hatte, ereignete sich plötzlich in meinem eigenen Leben, und unerwartet verschwand eine Stütze in meinem Leben“, sagte er.

Es war ein Monat, bevor seine Tanzgruppe zu einer Welttournee aufbrechen würde. Wang hielt sich mit Joggen, Training und dem Einprägen von Tanzbewegungen beschäftigt, um dem Schmerz zu entkommen.

Dennoch kehrte die Trauer in den späten Stunden der Nacht zurück, und alles, was er tun konnte, war, „in mein Zimmer zurückzukehren, mich in eine Decke zu wickeln und den Schmerz Stück für Stück herunterzuschlucken“.

Dieses Gefühl der Hilflosigkeit verursacht ihm bis heute noch Schmerz.

„Ich habe ein Zuhause, zu dem ich nicht zurückkehren kann“, sagte er und wies auf das hohe Risiko der Verfolgung hin.

„Selbst als mein Vater starb, hatte ich keine Möglichkeit, mich von ihm ein letztes Mal zu verabschieden.“

Jahre später, als die Behörden seine Mutter ins Visier nehmen, kann Wang wieder nur aus der Ferne zusehen.

„Es ergibt keinen Sinn“

Die 69-jährige Liu wurde vor ihrem jüngsten Urteil bereits elfmal verhaftet und verbrachte ungefähr acht Jahre in verschiedenen Haftanstalten.

Laut Angaben der Familie wurde sie einmal in einem Krankenhaus verhaftet, während sie sich um ihre zweite Tochter kümmerte, die nach der Geburt ihres Kindes noch bewusstlos war. Bei einer anderen Verhaftung wurde Liu in einem dunklen, feuchten Raum festgehalten und 17 Monate lang zur Zwangsarbeit gezwungen, bei der sie Plastikblumen herstellte, die die Einrichtung später mit großem Gewinn verkaufte. Das stundenlange Sitzen auf einem niedrigen Hocker verursachten Schwellungen und eitrige Geschwüre an ihrem Unterkörper.

Das Urteil vom 1. März führte als Grund dafür Lius Verteilung von Falun-Gong-Informationsmaterialien und ihre Diskussionen über die Praxis mit anderen Leuten an. Sie wurde zudem zu einer Geldstrafe von 10.000 Yuan (ca 1.300 Euro) verurteilt, eine beträchtliche Summe für jemanden, der von seinen Ersparnissen lebt.

Seit Lius Verhaftung im Juli 2022 hat die Familie sie nicht mehr gesehen und weiß wenig über ihren Zustand. Monatelang lehnten die Behörden Besuchsanträge ab und verwiesen auf die strengen COVID-19-Regelungen in Peking.

„Warum sollte man eine 70-Jährige festnehmen wollen?“, fragte Wang. „Es ist unverständlich.“

Liu wird derzeit im Changsha No. 4 Detention Center festgehalten. Sie hat Berufung gegen ihr Urteil eingelegt und Wang hat eine Petition auf Change.org ins Leben gerufen, in der Hoffnung, mehr Aufmerksamkeit auf ihr Schicksal zu lenken.

Nur noch „Haut und Knochen“

Die zahlreichen Hausdurchsuchungen und Verhaftungen, denen Wangs Familie ausgesetzt war, hat er nie direkt miterlebt. Er war ab dem Alter von 12 Jahren im Internat und seine Eltern verschwiegen ihm und seinen Schwestern ihr Leid, damit sie sich auf ihr Studium konzentrieren konnten.

Dennoch konnten Wangs Eltern sie nicht gänzlich von der erschütternden Realität abschirmen.

Während des chinesischen Neujahrsfestes 2002, einer Zeit, in der Familien zusammenkommen, um die größte Feier des Jahres zu begehen, waren beide Elternteile Wangs in Haft und die vier Geschwister blieben alleine zu Hause, um sich selbst zu versorgen. Wang war damals 14 Jahre alt.

„Es war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, dass unsere Familie nicht vollständig war“, sagte er.

Später im Jahr besuchten Wang und seine Schwestern ihren Vater im Gefängnis. Wang brachte ihm warme Kleidung und hausgemachten Schinken mit.

Die Wachen erlaubten dem Gefangenen nicht, mit den Besuchern zu sprechen. Wang beobachtete besorgt, wie sein Vater über eine Glasscheibe hinweg Worte auf eine Tafel schrieb, um zu kommunizieren. Er war schockiert darüber, wie rasch das Leben im Gefängnis den einst kräftigen Körper seines Vaters auf nichts als „Haut und Knochen“ reduziert hatte.

„Alles, was ich sagen konnte, war, dass es mir gut geht und welche Auszeichnungen ich bei Tanzwettbewerben gewonnen hatte“, sagte er.

Millionen weiterer Verfolgungsopfer

Während Wang in China lebte, fiel es ihm schwer, seinen Altersgenossen zu erklären, wie seine Eltern immer wieder ins Gefängnis kamen, obwohl sie kein Verbrechen begangen hatten. In der repressiven Umgebung konnte er nicht offen über Falun Gong oder die Verfolgung seiner Eltern sprechen, aus Angst, selbst ins Visier genommen zu werden.

Doch welche Emotionen er auch in sich aufgestaut hatte, er fand einen Ausweg, indem er für Shen Yun tanzte.

Während der Tourneesaison 2010 spielte Wang den Vater eines jungen Mädchens, der zu Tode geprügelt wurde, weil er sich geweigert hatte, Falun Gong abzuschwören.

In der Aufführung hält er das Mädchen kurz vor der Entfesselung der Terrorkampagne des kommunistischen Regimes in den Armen und streicht ihr über das Haar – eine Szene, die Wang daran erinnerte, wie sein eigener Vater ihn auf den Schultern trug, als er noch jung war.

„Ich fühlte mich so glücklich, so sicher“, sagte Wang.

In einem freien Land lebend hat sich Wang dazu verpflichtet, diejenigen zu unterstützen, die im kommunistischen China keine Stimme haben.

„Es geht nicht nur um meine Familie“, sagte er. „Es gibt Millionen anderer Familien, die sich in einer ähnlichen oder sogar schlimmeren Situation befinden.“

Während Wang nervös auf weitere Anrufe aus China wartet, findet er Trost in dem Wissen um die Widerstandskraft seiner Mutter.

„Immerhin steht sie zu ihrem Glauben und tut das, was sie für richtig hält“, sagte Wang.

Dieser Artikel erschien zuerst auf theepochtimes.com unter dem Titel „Mother of Shen Yun Dancer Sentenced to 4 Years in Prison in China for Her Faith“ (Deutsche Bearbeitung kr)