„Grandiose Vorstellung, etwas ganz Neues“ – Ex-Bürgermeister über Shen Yun

Vor der malerischen Kulisse der Forggensee tritt derzeit die Künstlergruppe Shen Yun in Füssen auf.

„Wunderbar, grandiose Vorstellung, etwas ganz Neues“, beschrieb Karl Janson, ehemaliger Bürgermeister von Vöhringen die Aufführung von Shen Yun. „Ich habe noch nie diese chinesische Kultur so erlebt.“

Janson hat die Show in Füssen im Festspielhaus Neuschwanstein am 7. Mai mit seinem Bruder angeschaut. Dem ehemaligen Bürgermeister haben „die Vielfalt der Kostüme, die Hintergrunddarstellung und die tänzerischen Darbietungen“ zugesagt.

Shen Yun lässt die traditionellen Werte der Gesellschaft auf der Bühne aufleben. Daraus sollte „die heutige Gesellschaft viel lernen, gerade unsere moderne Gesellschaft“, meint Janson.

„Wir sprechen von einer Zeitenwende und es ist gut, wenn man sich auf diese Werte einmal zurückbesinnt.“

„Das Timing war einfach brillant“

Jörg Salm war bei der Aufführung von Shen Yun Performing Arts von der „Synchronität des Tanzes“ und von der „Perfektion hinter der Aufführung“ angetan. „Das Timing zwischen Bühnenbild und Rückwand war einfach brillant“, sagte der Schatzmeister der CSU Großaitingen am 6. Mai bei einem Interview mit NTD in Füssen.

Foto: NTD Schatzmeister Jörg Salm im Festspielhaus Neuschwanstein.

Die 3D-Projektion von Shen Yun lässt das Bühnengeschehen mit der animierten Kulisse verschmelzen. Diese seien „in Eins verschwommen, wie es sein sollte – perfekt“, so Salm. „Wir werden uns das wahrscheinlich nächstes Jahr wieder anschauen.“

Neben den bunten Kostümen und den professionellen Tanztechniken bietet Shen Yun in seinen Darstellungen auch tiefere Inhalte, wie Werte und Traditionen. „Es wäre schön, wenn die Gesellschaft mehr traditionelle Werte hätte“, meint dazu Salm. Den Menschen „würde es guttun, wenn sie sich wieder ein bisschen mehr auf Werte besinnen würden“.

„Unglaubliche Perfektion“

Josef Koch ist von der Jahrtausende alten Geschichte Chinas fasziniert. „Wenn man Konfuzius liest, lernt man sehr viel“, sagte der ehemalige Sparkassendirektor. „Leider ist die Gegenwart eine andere – das bedaure ich sehr.“

Foto: NTD Josef Koch, ehemaliger Sparkassendirektor, im Festspielhaus Neuschwanstein.

Koch war selbst in Shanghai gewesen, aber dort bekäme man bei den Veranstaltungen nur ein bisschen Folklore und nicht die Wirklichkeit wie sie heute ist, erzählt er. Bei Shen Yun spielen jedoch beinahe alle Stücke „ vor der kommunistischen Zeit“.

Fasziniert war er vom Können in der Show. Es sei eine unglaubliche Perfektion „mit der die Künstler auf der Bühne arbeiten“. „Und das wird noch mit den Kostümen ergänzt und mit der Musik unterlegt“, sagte der ehemalige Sparkassendirektor.

„Durch die Live Musik entsteht eine ganz überragende, fast idyllische Atmosphäre – eine wunderbare Fantasie, die ich jetzt heute Abend erlebe.“

„Jeder sollte über sein Dasein nachdenken“

Für Herbert Seefelder spielt Tradition eine sehr wichtige Rolle, erzählt er in einem Interview. Sie verschwinde jedoch zunehmend. „Das ist also wirklich beängstigend.“

Foto: NTD Herbert Seefelder, Selbständiger, im Festspielhaus Neuschwanstein.

Der Selbständige sprach von einer „Ellbogengesellschaft“, in der dem Ego zu viel Gewicht verliehen wird. „Nur ich, nur ich, und andere zählen dabei nicht.“ Es gebe jedoch lokale Bemühungen, wie etwa bei Trachtenvereinen, die versuchen die traditionellen Werte wiederzubeleben – und das sehe er auch bei Shen Yun.

In den Gesangsstücken der Aufführung bringen die kräftigen Bass- und Sopranstimmen die Zuschauer zum Nachdenken – und zwar über den Sinn des Lebens. „Jeder sollte darüber nachdenken, in sich gehen und über sein Dasein nachdenken“, stimmt Seefelder zu.

Es gehe im Leben nicht nur darum, immerzu zu fordern, „ich muss auch was geben“. „Wenn ich allein bin irgendwo, kann ich machen, was ich will. Ist jemand daneben, habe ich Rücksicht zu nehmen“, so der Selbständige. „Sind viele daneben, ist umso mehr Rücksicht zu nehmen“. (sza)

Epoch Times ist Medienpartner von Shen Yun Performing Arts.

Tickets finden Sie unter: Shen Yun Performing Arts

Shen-Yun-Aufführungen 2022:

5.–8. Mai 2022 Füssen, Deutschland 10.–12. Mai 2022 Mannheim, Deutschland 31. Mai–3. Juni 2022 Frankfurt am Main, Deutschland

<span style=“display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;“ data-mce-type=“bookmark“ class=“mce_SELRES_start“></span>