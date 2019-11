Insolvenzauflagen gegen Boris Becker für zwölf Jahre verlängert – Behörde will weiteren Schaden verhindern

Tennisidol Boris Becker wird sich noch weitere zwölf Jahre den Insolvenzauflagen der britischen Behörden beugen müssen. Wie die zuständige Insolvenzbehörde laut einem Bericht der Nachrichtenagentur SID am Dienstag mitteilte, wurden die Auflagen gegen den dreimaligen Wimbledon-Sieger bis zum 16. Oktober 2031 verlängert.

Zur Begründung wurde angeführt, dass der 51-Jährige nicht wie verpflichtet seine gesamten Vermögenswerte offengelegt habe. Bei der Summe handele es sich um mindestens 4,5 Millionen Pfund (rund 5,2 Millionen Euro).

„Die Insolvenzauflagen werden in der Regel nach einem Jahr aufgehoben“, teilte die britische Behörde dem Bericht zufolge mit. „Aber aufgrund der Art der Handlungen von Boris Becker hat der Insolvenzverwalter die Ausweitung der Beschränkungen angestrebt, um zu verhindern, dass Herr Becker seinen Gläubigern weiteren Schaden zufügt.“

Die Insolvenzbehörde habe sich nun mit Becker geeinigt, die Auflagen um zwölf Jahre zu verlängern. Ein Konkursgericht in London hatte Becker im Juni 2017 wegen unbeglichener Schulden für zahlungsunfähig erklärt. (afp)

Sozialistische und kommunistische Gruppen arbeiten unermüdlich daran, alle möglichen Konflikte in der westlichen Gesellschaft zu schüren. Seit 300 Jahren und mehr wird die traditionelle Gesellschaftsordnung angegriffen und eine kriminelle Herrschaft des Pöbels etabliert.

„Mitglieder und Frontorganisationen müssen unsere Kritiker ständig in Verlegenheit bringen, diskreditieren und herabsetzen … Wenn Gegner unserer Sache zu irritierend werden, brandmarkt Sie als Faschisten oder Nazis oder Antisemiten. … Bringt diejenigen, die sich uns widersetzen, ständig mit Namen in Verbindung, die bereits einen schlechten Ruf haben. Diese Verbindung wird nach ausreichender Wiederholung in der Öffentlichkeit zur ‚Tatsache’ werden.” So steht es in den Richtlinien der Kommunistischen Partei der USA (1956).

Kampf, Gewalt und Hass sind ein wichtiger Bestandteil der kommunistischen Politik. Während der Kommunismus Hass und Spaltung unter den Menschen schürt, korrumpiert er die menschliche Moral. Menschen gegeneinander aufzuhetzen und auszuspielen, ist eines der Mittel, mit dem dieser Kampf geführt wird – genau darum geht es in diesem Buch: