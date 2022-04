„Das ist der Nährstoff aller Kunst“ – Künstler von Shen Yun inspiriert

Es war der erste Abend, an dem Shen Yun im Forum am Schlosspark Ludwigsburg gastierte – einem der modernsten Kultur- und Kongresszentren der Region Stuttgarts. Hier bietet das drittgrößte Theater- und Konzerthaus von Baden-Württemberg noch bis zum 13. April mit Shen Yun einen Einblick in das China vor dem Kommunismus. Nach der Show fühlten sich zwei Künstler aus der Region inspiriert.

In seinem Atelier in Wertheim am Main präsentiert der freischaffende Künstler Johannes Schwab zeitgenössische Kunst. Er war von der Shen Yun-Aufführung sichtlich gerührt. Nach zwei Jahren Corona war es die erste öffentliche Veranstaltung, die er erlebte. Alle Einschränkungen wie Maskenpflicht und Zugangsbeschränkungen (2G, 2G-Plus oder 3G) waren weggefallen; die Veranstaltung war für alle Besucher frei zugänglich.

Bei vielen Szenen war Schwab den Tränen nahe. „Es war grandios“, sagte er und lobte neben der technischen Perfektion der Künstler vor allem ihre Authentizität und Ehrlichkeit. Das habe die Seele berührt. „Und das tut in Zeiten wie diesen sehr, sehr gut.“

In jeder Bewegung der Künstler hat er die Kraft der göttlich inspirierten Kultur wahrgenommen. „Da ist keine vordergründige Effekthascherei. Man merkt die Jahrtausende alte Tradition und das Wissen um die alten Weisheiten und das Können“, schildert Schwab. Jeder Künstler verkörpere die Werte, die heute aktueller denn je seien.

Ohne göttliche Inspiration, ohne Bescheidenheit, ohne Demut geht nichts“, sagt Schwab.

Diese Werte haben nach Aussage des Künstlers kein Ablaufdatum. „Sie sind in gewisser Weise ewig, so wie das göttliche Moment.“

In Zukunft will Schwab die Werte, die Shen Yun verkörpert, stark in seine Arbeit einfließen lassen. Er wolle auch alles aufnehmen und bewahren, was an reichhaltiger Kultur auf dieser Welt noch vorhanden sei – auch in Anbetracht der Schwierigkeiten, die die Gegenwart mit sich bringe.

Auch wenn er sich als „Neuling“ bezeichnete, was die fernöstliche Kultur betrifft, so hat ihn die künstlerische Darbietung des Ensembles stark beeindruckt. „Das wird lange nachwirken.“ Die Sprache der Musik, die Sprache der Bewegungen, die Farbenpracht, all dies habe sich auf der Bühne vereint. Dass dies ewigen Bestand hat, davon zeigte sich Schwab überzeugt.

Die Verbindung mit dem Göttlichen, sei „der Nährstoff aller Kunst“, so Schwab.

Künstlerin von Erhu-Klängen begeistert

Auch Susanne Feix, eine Künstlerin aus Marbach, konnte in der Aufführung von Shen Yun gänzlich in die chinesische Kultur eintauchen. In ihrem Atelier für Kunst und Tanz widmet sie sich der Malerei sowie Glasgestaltung – ob als mundgeblasenes, gegossenes oder massiv geformtes Glas mit unterschiedlichsten Materialien. Dass sie in Ludwigsburg dabei sein durfte, verdankte die Künstlerin ihrem Bruder. Er hatte ihr die Eintrittskarte zum Geburtstag geschenkt.

Viele Momente in der Aufführung berührten sie tief. Vor allem die Sänger und das Instrument mit den zwei Saiten hatte es ihr angetan – die Erhu. Für die Künstlerin war es ein Wunder, dass aus zwei Saiten eine derartige Vielfalt an Tönen in Tiefen und Höhen erklang.

Die Glaskünstlerin konnte spüren, „dass es mehr gibt als das, was hier Materie ist“. Sie fühlte sich während der Show mit dem Göttlichen verbunden, was sie als eine Energie von Liebe und Schönheit beschreibt. „Das kommt zum Ausdruck bei der Geburt und beim Tod – und umfasst das ganze Leben“, so Feix. Sie ist der Auffassung, dass viele Menschen einen Glauben haben. Nach der Aufführung kaufte sie sich das Buch Zhuan Falun, das Hauptwerk von Falun Dafa – einer tiefgründigen altchinesischen Kultivierungsmethode, die auch in einzelnen Szenen bei Shen Yun dargestellt wird.

Für die Künstlerin aus Marbach ist es wichtig, für jeden Augenblick dankbar zu sein – dankbar gegenüber der Schöpfung und dem Leben. Feix wurde durch die Aufführung tief inspiriert. „Ich gehe jetzt nach Hause und habe ganz viele Bilder in mir […] was an Inspiration rauskommt, wird sich zeigen.“ In jedem Fall nehme sie eine schöne, bereichernde Erfahrung mit. (sua)

Epoch Times ist Medienpartner von Shen Yun Performing Arts.

Shen Yun ist noch bis zum 13. April in Ludwigsburg im Forum am Schlosspark zu sehen, bevor die Künstler auch in Bremen, Berlin (Theater am Potsdamer Platz), Füssen, Mannheim und Frankfurt gastieren. Tickets unter: Shen Yun Performing Arts.

Shen-Yun-Aufführungen 2022:

9.–13. April 2022 Ludwigsburg, Deutschland 15.–17. April 2022 Bremen, Deutschland 20. April–1. Mai 2022 Berlin, Deutschland 28.–30. April 2022 Graz, Österreich 4.–8. Mai 2022 Füssen, Deutschland 10.–12. Mai 2022 Mannheim, Deutschland 31. Mai–3. Juni 2022 Frankfurt am Main, Deutschland