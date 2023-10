Ein Trio für Flöte, Cello und Klavier

Steinpyramiden am Dachstein (Österreich). Foto: iStock

Nepomuk Hummel war ein Zeitgenosse von Ludwig van Beethoven – und ein Schüler von Mozart. Hier sein Trio für Flöte, Cello und Klavier in A-Dur, aus der Reihe Epoch Times Musik, für Liebhaber.

Johann Nepomuk Hummel (1778-1837) war ein österreichischer Pianist und Komponist. Er komponierte neben vielen anderen Werken auch dieses Trio für Flöte, Cello und Klavier in A-Dur Op. 78. Es musiziert das Chinook Trio.

Nepomuk Hummel war ein Zeitgenosse von Ludwig van Beethoven und Schüler von Wolfgang Amadeus Mozart, Antonio Salieri und Muzio Clementi. Auf Empfehlung von Joseph Haydns hin wurde er 1804 dessen Nachfolger als Hofkapellmeister beim Fürsten Esterházy.

Später zog er nach Wien und war eng mit Beethoven befreundet, dabei soll Hummel Beethoven sogar finanziell unterstützt haben. Hummel galt als bedeutendster Pianist seiner Zeit und war damit einer der schärfsten Konkurrenten Beethovens.

In den Folgejahren wurde er Hofkapellmeister in Stuttgart und auch in Weimar, wo er vermutlich auch auf Johann Wolfgang von Goethe traf.