Grammy-Gewinner: „Shen Yun verdient einen Grammy“

ATLANTA – Am 10. Januar besuchte William King, Mitbegründer der Band Commodores und als Musiker mit einem Grammy ausgezeichnet, Shen Yun Performing Arts in der Atlanta Symphony Hall. Begleitet wurde er von seiner Frau Deborah, pensionierte Geschäftsführerin einer Wohltätigkeitsstiftung.

Anlass, sich das zweite Mal Shen Yun anzusehen, bot ihr vierter Hochzeitstag. Zu ihrer Freude war die Aufführung genauso gut, wie sie sie vom ersten Mal in Erinnerung hatten.

„Ich bin begeistert. Wir haben schon lange versucht, Zeit zu finden, um uns [Shen Yun] wieder anzusehen. Und jetzt haben wir es endlich geschafft“, schwärmte Frau King. „Die Kostüme, der Tanz, die Kultur – alles war wunderschön.“

Traditionelles mit Neuem verbinden

Shen Yun Performing Arts mit Sitz in New York ist das weltweit führende Ensemble für klassischen chinesischen Tanz und Musik. Seit 2006 begeistert es sein Publikum auf der ganzen Welt – jedes Jahr mit einer komplett neuen Choreografie und eigens komponierter Musik.

William King gefiel der Gedanke, dass Shen Yun die traditionelle Kultur wiederbelebt. Jedoch schätzt er auch, dass dem Publikum jedes Jahr etwas Neues geboten wird. Die Show insgesamt fand er „wirklich großartig“.

„Ich denke, dieses Mal ist es anders. Das letzte Mal, als ich es gesehen habe, war es schon ausgezeichnet, deshalb sind wir auch jetzt wiedergekommen. Aber bei dieser Inszenierung haben sie Animation mit realer Handlung kombiniert. Die Art und Weise, wie sie es gemacht haben, ist wirklich gut“, sagte er.

„Man kann das Neue nicht weglassen, weil es langweilig wird, immer wieder das Gleiche zu machen. Ich denke, Klassik ist wichtig, unsere Kultur ist wichtig, aber man sollte immer versuchen, [etwas Neues darin] zu finden, denn das gibt einem Vitalität, gibt einem Energie.“

Laut der Webseite von Shen Yun schafft die innovative digitale Technologie eine nahtlose Interaktion zwischen der Hintergrundprojektion und den Darstellern auf der Bühne. „Indem sie die Bühne in unendliche Gefilde erweitert“ versetzt diese patentierte 3D-Erfindung das Publikum in „Geschichten ohne Grenzen“.

„Ich liebe den Tanz und die Musik war unglaublich. Die Projektionsfläche dahinter war für mich ein Nervenkitzel – das hat mir außerordentlich gefallen. Die Mischung aus Animation und echter Aktion war unglaublich – allein dafür hat sich der Besuch gelohnt“, so King weiter.

Nach der kommunistischen Machtübernahme in China 1949 wurde die traditionelle Kultur zerstört. Seit der Gründung von Shen Yun haben es sich die Künstler zur Aufgabe gemacht, die 5.000 Jahre alte, göttlich inspirierte Kultur Chinas wiederzubeleben.

Die Aufführung besteht aus einer Reihe kurzer Stücke, die das Publikum durch die Geschichte und die verschiedenen Regionen Chinas führt. Mit klassisch chinesischem Tanz, mit ethnischen Tänzen und Volkstänzen sowie musikalischen Solodarbietungen erzählen die Künstler Geschichten aus der Antike bis in die heutige Zeit.

Frau King gefiel besonders der Soloauftritt der Erhu, eines alten zweisaitigen Streichinstruments: „Das fand ich toll. Ich habe dieses Instrument noch nie zuvor gesehen oder gehört, und ich war begeistert von seinem Klang.“

„Die chinesische Kultur hat einfach etwas Besonderes an sich – eine meiner besten Freundinnen ist Chinesin. So bin ich hierhergekommen, um diese [Kultur] zu sehen und die Geschichten zu hören – ich fand es einfach wunderschön“, resümierte Deborah King.

Perfektes Zusammenspiel

Aus der Sicht eines Musikers war William King erstaunt, wie einwandfrei die verschiedenen Elemente von Shen Yun aufeinander abgestimmt sind.

„Was ich sehr mochte, war die Choreografie in Verbindung mit der Musik. Wer auch immer die Musik geschrieben hat, wer auch immer den Tanz gemacht hat, die Choreografie – es war nahtlos. Es war etwas ganz Besonderes“, versichert King.

„Die Tänzer sind einfach unglaublich. Egal, wie gut man etwas choreografiert, man braucht jemanden, der es umsetzen kann. Diese Tänzer wissen, wie man liefert.“

Das Orchester von Shen Yun ist das erste der Welt, das alte chinesische und westliche Instrumente kontinuierlich miteinander verbindet.

Die Original-Kompositionen von Shen Yun fügen harmonisch die Größe eines westlichen Orchesters mit der himmlischen Schönheit chinesischer Melodien ineinander und fangen die Tiefe menschlicher Erfahrung ein.

„Es war absolut großartig“, so William King. „Ich würde sagen, es hat einen Grammy verdient. Ich war wirklich fasziniert von den Darbietungen. Ich hätte gerne den Dirigenten und die Komponisten getroffen.“

Kunstmanagerin inspiriert durch das alte China

BERKELEY, Kalifornien – Einen Blick auf das „China vor dem Kommunismus“ zu werfen, ist etwas Seltenes und Kraftvolles, so die Schwestern Julie Wright und Joanna Rhodes, nachdem sie genau das bei Shen Yun Performing Arts erlebt hatten.

Shen Yun als weltweit führendes Ensemble des klassisch chinesischen Tanzes kann jedoch in China nicht gesehen werden.

Stattdessen tourt das in New York ansässige Ensemble mit acht gleich großen Gruppen um die Welt und besucht in jeder Saison rund 200 Städte.

„Ich liebe es – vor allem, weil es vor dem Kommunismus spielt und man die Kraft der Menschen spürt, die sich wieder nach Freiheit sehnen“, sagt Wright, die eine Gruppe mit darstellenden Künstlern leitet, die derzeit auf Tournee ist. Rhodes war Sekretärin an einer christlichen Schule und ist jetzt im Ruhestand. Zusammen genossen die Schwestern eine Shen Yun-Matinee-Vorstellung am 13. Januar in der Zellerbach Hall in Berkeley, Kalifornien.

Für beide sind die getanzten Geschichten von großem Wert. Diese reichen von humorvollen kurzen Erzählungen bis hin zu Szenen, die die Verfolgung gläubiger Menschen im heutigen China zeigen.

„Das ist passiert und passiert immer noch und ich bin froh, dass sie das zeigen können“, sagte Rhodes. „In China kann man das aufgrund des Kommunismus nicht sehen, aber hier haben wir noch unsere Freiheit, also können wir es sehen, und hoffentlich öffnet es den Leuten die Augen, wie schrecklich der Kommunismus ist und dass es in China immer noch Menschen gibt, die verfolgt werden.“

Freiheit und Selbstverantwortung

Viele Shen-Yun-Künstler praktizieren Falun Dafa, eine spirituelle Meditation, die auch die drei Prinzipien Wahrhaftigkeit, Güte und Nachsicht lehrt. In den 1990er-Jahren erlangte die Praxis in China mit 70 bis 100 Millionen Anhängern große Popularität. Doch dann versuchte die Kommunistische Partei Chinas, ihre Existenz durch gewaltsame Verfolgung auszurotten. Dieser Terror hält bis heute an.

Wright sagte, dass sie auch die augenöffnende Geschichte von Shen Yun zu schätzen weiß. Sie ist überzeugt: „Die Menschen sehnen sich von Natur aus nach Freiheit, und wenn sie ihre Freiheiten für eine Regierung aufgeben, die ihnen alles abnehmen will, endet das schlecht.“ Shen Yun vermittle nicht nur in Bezug auf Freiheit eine gute Botschaft, sondern auch darüber, was es heißt, ein guter Mensch zu sein.

„Ich bin froh, dass so viele Menschen hier sind“, fügte Wright hinzu. Und Rhodes ergänzte: „Sie werden es hören. Und der Heilige Geist wird auf sie einwirken, damit sie es verstehen und danach handeln.“

Mit Berichten von Nan Su, Frank Xie, Sharon Lin und Jennifer Tseng.

Tourneeplan in Europa

Bis Anfang Mai gastiert Shen Yun in zwölf Ländern in Europa mit über 200 Auftritten. Hier ein Überblick über die Termine in Österreich, Deutschland und der Schweiz.

Deutschland 14.–18. Feb. Ludwigsburg 22.–25. Feb. Mülheim a. d. Ruhr 28. Feb.–2. März Frankfurt a. Main 8.–10. März Leipzig 17.–21. April Berlin 23.–24. April Duisburg 26.–28. April Füssen 30. April–2. Mai Bremen 6. Mai Leverkusen Österreich 10.–11. Feb. Salzburg 9.–11. Mai Graz Schweiz 22.–24. März Basel 11.–14. April Lausanne

Weitere Informationen zu Aufführungszeiten und zum Ticketkauf finden Sie auf der offiziellen Website von Shen Yun, de.shenyun.com.

