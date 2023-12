Shen Yun startet Europatournee in Florenz vor ausverkauftem Haus

Nur einen Tag nach Weihnachten startete Shen Yun seine Europatournee 2024 mit der ersten Vorstellung im Teatro del Maggio Musicale Fiorentino in Florenz, Italien.

Shen Yun hat seinen Sitz in New York und sich zur Aufgabe gemacht, die traditionelle chinesische Kultur, die durch den Kommunismus nahezu vollkommen zerstört wurde, mit klassischen chinesischen Tanz und Musik wiederzubeleben. Shen Yun hat acht Ensembles mit Tänzer und Musiker. In Italien tritt das Shen Yun Global Company auf.

„Wirklich ein Kunstspektakel!“

Anastasia Skvortsova aus Russland schätzte besonders die Gelegenheit, Shen Yun in Italiens berühmter Kunst- und Kulturstadt zu sehen. Sie ist Tänzerin und Choreografin am Moskauer Staatstheater,

Das ist wirklich ein Kunstspektakel! Es ist wunderbar, eine so farbenfrohe und schöne Show in Italien zu sehen.“

Skvortsova war voller Bewunderung für die Choreografie und die animierte Bühnenkulisse. „Ich schätze diese Kreativität, den klassischer chinesischer Tanz mit moderner digitaler Technologie zu kombinieren. Das ist brillant!“

Die Farbkombinationen und die Kostüme seien „unglaublich schön. Ich möchte den Designern gratulieren.“

Skvortsova schätze auch die Musik. „Es kommt nicht oft vor, dass man eine Aufführung wie diese erlebt, selbst in unserer Zeit.“

Die Künstler hätten großartige Arbeit geleistet und hart gearbeitet. „Das konnte ich spüren“.

Auch die traditionelle chinesische Kultur hat bei der Russin einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Die Aufführung hätte ihr „die Augen geöffnet“. „Ich habe eine völlig andere Welt kennengelernt“. Am liebsten wäre sie selbst auf die Bühne gesprungen und hätte mitgetanzt.

Es war wie ein spirituelles Wunder. Ich konnte die Gelassenheit und Ruhe spüren, den dieser Tanz ausstrahlt. Es war wie Balsam für die Seele, einfach wunderbar!“

Es sei großartig, dass Shen Yun diese Kultur in den Westen bringt und so am Leben erhält. „Ich wünsche mir, dass jede Nation ihre Kultur und Traditionen bewahrt. Das ist sehr wichtig.“

„Mir kamen die Tränen, so schön war es!“

Unter den Zuschauern befanden sich auch Bankdirektor Lorenzo Chizzola und seine Frau Petra Eger, die Inhaberin einer Werbeagentur. Beide reisten extra vier Stunden an, um sich die Vorstellung anzuschauen.

„Wir sind extra aus dem Norden gekommen, aus dem Gebiet der oberen Etsch, und lohnt sich auf jeden Fall, Shen Yun zu besuchen“, sagte der Banker im Interview mit Epoch Times.

„Es ist eine Aufführung, die man nur kennenlernen kann, wenn man sie mit eigenen Augen sieht.“

„Das war es wert“, pflichtete ihm seine Frau bei. „Es war unvergleichlich und eine Überraschung, ein Geschenk. Denn bevor ich hierherkam, wusste ich nicht, was mich erwartet.“

Die Eleganz der Tänzer und die Farbenpracht der Kostüme haben das Ehepaar besonders beeindruckt. „Es war unglaublich“, sagte Eger.

„Der Tanz mit den langen Ärmeln hat mich richtig berührt. Mir wurde warm ums Herz und mir kamen die Tränen, so schön war es!“

„Die chinesische Kultur muss wirklich wiederbelebt werden“

Auch die Musik von Shen Yun hat bei der Werbefrau einen bleibenden Eindruck hinterlassen: „Das Live-Orchester war hervorragend und die Musik war sehr bewegend. Besonders die chinesische Geige, die Erhu, war wirklich außergewöhnlich.“

Auch Chizzola teilte ihre Meinung: „Die Erhu mit ihren zwei Saiten erzeugt erstaunlichen Klang, vor allem, wenn man bedenkt, dass es sich um ein so großes Theater handelt. Ich liebe auch das Harfenspiel in diesem Stück sehr“.

Aber nicht nur die Schönheit und Eleganz hat es dem Ehepaar angetan, sondern auch die traditionelle chinesische Kultur mit ihren Werten. „Die chinesische Kultur muss wirklich wiederbelebt, studiert und erforscht werden“, sagte der Bankdirektor.

„Ich weiß nicht, ob diese Art des Denkens im Westen Fuß fassen kann, denn leider scheint es in der modernen Welt ein wenig fehl am Platz zu sein. Aber wir müssen das wieder erkennen und bewahren. Es geht um Toleranz, Liebe und Respekt, und wir können sagen, dass wir das heute brauchen. Diese Werte können nur von Vorteil sein.“

Tourneeplan in Europa

Nach dem Auftakt der Tournee in Florenz folgen über 200 Auftritte in 12 Ländern in Europa bis Anfang Mai. Hier ein Überblick über die Termine in Österreich, Deutschland und der Schweiz.

Österreich 10.–11. Feb. Salzburg 9.–11. Mai Graz Deutschland 14.–18. Feb. Ludwigsburg 22.–25. Feb. Mülheim a. d. Ruhr 28. Feb.–2. März Frankfurt a. M. 8.–10. März Leipzig 17.–21. April Berlin 23.–24. April Duisburg 26.–28. April Füssen 30. April–2. Mai Bremen 06. Mai Leverkusen Schweiz 22.–24. März Basel 11.–14. April Lausanne

Karten gibt es unter de.shenyun.com

Epoch Times ist Medienpartner von Shen Yun Performing Arts.

Dieser Artikel erschien im Original auf epochtimes.com unter dem Titel: “神韵佛罗伦萨首场爆满 精英盛赞艺术奇观“. (deutsche Bearbeitung nh)