Klassik des Tages: Das berühmte Air von Johann Sebastian Bach

Das berühmte Air aus dem 2. Satz der Orchestersuite D-Dur BWV 1068 von Johann Sebastian Bach, gespielt von der Berliner Philharmonie unter Leitung von Sir Simon Rattle.

Ein Air ist eine Nebenform eines Liedes, aber auch ein einfaches Instrumentalstück. Die Bezeichnung Air stammt aus dem französischen und geht eigentlich auf das italienische Wort für Aria (Arie) zurück. Oft ist ein derartiges Musikstück im Barock jedoch nicht als Tanz gedacht, auch wenn es in eine Orchestersuite wie hier bei Johann Sebastian Bach eingeschoben ist.

Bach setzt im Original an dieser Stelle der Suite nur Streicher und Basso continuo ein. Der Geiger August Wilhelmj transkripierte dieses Air nach C-Dur und spielte es nur auf der G-Saite seiner Violine – auf diese Eigenart geht der Name Air auf der G-Saite zurück. Diese Fassung ist die heute am meisten verwendete Form.