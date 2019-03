Feuilleton » Kultur Shen Yun in Berlin – Naturwissenschaftler CEO: „Weckt Interesse, auch im nächsten Jahr wieder hier zu sein!“

"Shen Yun", das große Fest des klassischen chinesischen Tanzes, der in New York zu neuem Leben erweckt wurde, ist auf Welttournee zu Gast im Theater am Potsdamer Platz in Berlin.