Shen Yun in Ludwigsburg – Architekt sagt: „Der ganze Raum ist voller Energie!“

Am 8. März besuchte Alexander Mayer-Steudte, Architekt, die Aufführung von Shen Yun im Forum Ludwigsburg. Im Interview mit NTD TV sprach er über seine Beobachtungen und Empfindungen:

„Sehr schön, sehr lebendig, sehr farbig, tolles räumliches Spiel wie mit der Bühne, dem Raum vorne und hinten umgegangen wird, toll …und auch sehr abwechslungsreich, einfach sehr viel verschiedene Motive und Geschichten, die erzählt werden, das ist wirklich wunderschön.“

Weitere Gastspiele finden in Bremen noch am 12. März und in Berlin ab 15. März statt.

