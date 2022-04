Unternehmer: Wir stammen alle aus einer himmlischen Quelle

Wundervolle Klänge, prächtige Farben, berührende Inhalte. Zum zweiten Mal spielte das Shen Yun Ensemble am 10. April im Forum am Schlosspark in Ludwigsburg und nahm sein Publikum mit in die Zeit Chinas vor dem Kommunismus.

Auch Thomas Modelli, Vorstand der IntelliShop AG aus Karlsruhe, war von dem Auftritt von Shen Yun begeistert. Er besuchte mit seiner Frau und seiner Tochter die Aufführung.

Auf die Frage, was ihn am meisten berührt habe, sagte er: „Es ist die Zusammenstellung von den Kostümen, den Bewegungen, der Musik.“ Das sei alles sehr harmonisch.

Auch die Verbindung zur Spiritualität fand er sehr bemerkenswert – vor allem in der heutigen Zeit, in der viel Chaos herrsche, sei Musik und Tanz gut geeignet, um die traditionellen Werte wiederzubeleben.

Als Botschaft nahm Modelli mit, dass alle Menschen miteinander verbunden sind und „wir alle aus einer gemeinsamen Quelle kommen – einer himmlischen Quelle“, und zwar jeder von uns.

Shen Yun bringt Hoffnung. Davon zeigte sich Modellis Frau überzeugt. Sie fand es besonders beeindruckend, „dass die Menschen über die Bühne geflogen sind“. Diese Leichtigkeit habe sie förmlich mitgerissen. „Und ich habe so viel Freude dabei gehabt“, schilderte sie.

Banker spürt Energie und Kraft

Was man sich unter „China vor dem Kommunismus“, wie die Aufführung von Shen Yun heißt, vorstellen kann, war dem Risikomanager Marius Krista anfangs nicht klar. Er hatte über Facebook von Shen Yun erfahren. Die dort präsentierte Werbung fand er sehr ansprechend. Außerdem war er schon einmal in Peking und hatte dort verschiedene Veranstaltungen und Shows besucht.

Was ihm jedoch in Ludwigsburg präsentiert wurde, fand er „wirklich atemberaubend“. Während der Aufführung konnte er einen Einblick in die alte chinesische Kultur und Tradition gewinnen.

„Die Zusammenstellung der Musik und die Darbietung der Künstler ist wirklich phänomenal“, so Krista.

Besonders gefiel ihm die Verschmelzung von traditionellen und modernen Aspekten. Auch der göttliche Aspekt kam aus seiner Sicht nicht zu kurz.

Der Risikomanager, der bei einer Bank arbeitet, konnte die starke Energie und Kraft während der Vorstellung ganz klar spüren. Es selbst fühlt sich sehr zum Buddhismus hingezogen, erzählte er Epoch Times.

Nach seiner Ansicht ist es in dieser sich schnell wandelnden Zeit wichtig, „einfach auch mal zur Ruhe zu kommen, innezuhalten und wirklich das zu schätzen, was man hat“, wobei er beispielsweise die Familie und ein Dach über dem Kopf nannte. Es seien die kleinen Dinge, die das Leben lebenswert machen.

Nach der Pause ging er voller Freude und Erwartung in den zweiten Teil der Aufführung.

Unternehmensberater: Shen Yun – Kunst auf „höchstem Niveau“

Auch der Unternehmensberater Christoph Schnabel war begeistert von Shen Yun. „Die Tänze waren einmalig; die Bewegungen und diese Körperhaltung waren faszinierend“, lobte er die Aufführung.

Er hob die Vielfalt von Tanz und Kultur hervor, die durch die Künstler vermittelt wurden, vor allem in Bezug auf die unterschiedlichen ethnischen Eindrücke aus China, die ihm so nicht bekannt waren.

Shen Yun sei künstlerische Darbietung auf „höchstem Niveau“. Schnabel habe zwar schon das eine oder andere Mal ein Ballett besucht, aber diese Aufführung in Ludwigsburg von Shen Yun habe seine Erwartungen übertroffen.

Dr. Jana Leidenfrost, Psychologin und Honorarprofessorin aus Waiblingen, war mit ihrer Tochter nach Ludwigsburg gekommen. Ihnen gefielen vor allem die großartigen Farben und der Ausdruck der Tänzer, die sie „ganz fantastisch“ fanden.

Bereichsleiter: Shen Yun zeigt die Entwicklung der Menschheit

Auch Thomas Kusch war von Shen Yun begeistert: „… es ist sehr, sehr schön, die Farben, die Tänze, die Livemusik. Es ist ein Blick in eine andere Kultur.“

Zu der dargestellten Geschichte von Shen Yun sagte der Bereichsleiter für Reisen bei Lidl: „Es zeigt, wie am Anfang die Gottheiten auf die Erde kommen, dann folgt die ganze Entwicklung [der Menschheit]. Es zeigt aber auch, dass wir Menschen an einem seidenen Faden zusammenhängen und Seelenverwandte sind, die sich immer wieder finden, also es ist wunderschön. Es ist wirklich wunderschön.“ (sua)

