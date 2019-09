Weltrekord für deutsche Nachwuchshandwerker! Das Nationalteam der Stuckateure und die Auszubildenden des Lehrbauhofs Berlin haben sich am Freitag mit dem längsten Stuckstab der Welt einen Eintrag im Guiness-Buch der Rekorde gesichert.

Gemeinsam zog die Gruppe aus 19 Nachwuchshandwerkern einen Stab aus Gipsstuck auf eine Rekordlänge von 104,27 Metern. Doch nicht nur das: Sie erzielten außerdem eine neue Bestzeit von 29:11,96 Minuten.

„Es hat wirklich wie am Schnürchen geklappt und es freut mich riesig für die Jungs und Mädels, dass sie mit einem Weltrekord in die Geschichtsbücher eingehen“, sagt Frank Schweizer, Gründer und Leiter des Nationalteams der Stuckateure.

Foto: Ingo Jensen Die Berliner Nachwuchshandwerker Valentin Jentsch (links) und Levin Schulze-Kofalck vom Lehrbauhof Berlin (rechts) mit Ralph Lanz (Rutesheim) vom Nationalteam der Stuckateure. Gemeinsam arbeiten sie am Weltrekord.

Im Staffellauf zum Weltrekord

In acht Zweierteams hatten die Mitglieder des Nationalteams mit den Auszubildenden des Lehrbauhofs Berlin Hand in Hand zusammengearbeitet.

Zuerst bauten sie in einem Zeitfenster von 15 Minuten den fast 105 Meter langen Stuckstab auf. Danach wurde die Oberfläche des Stuckstabs mit Hilfe einer speziellen Schablone fertiggestellt. Für diesen Part waren die Stuckateure mit den höchsten Sprintqualitäten und der besten Kondition gefragt. In einer Art Staffellauf mussten sich die jungen Handwerker immer wieder die Schablone weitergeben.

„Wir haben die Abläufe in den vergangenen zwei Tagen beim intensiven Training perfektioniert. Die gemeinsame Vorbereitung hat sich definitiv ausgezahlt“, sagt Ralph Barthelt, Ausbilder für das Stuckgewerbe am Lehrbauhof in Berlin.

Foto: Ingo Jensen Die Richterin Lena Kuhlmann von Guinnes World Records und die Stuck-Experten Lukas Prell (links) und Oliver Heib, begutachten den fertigen Stuckstab.

Spezialanfertigung für die Stuckateure

Um den Weltrekordversuch überhaupt in Angriff nehmen zu können, wurde nichts dem Zufall überlassen. Die über 50 Meter lange Wettkampfbahn wurde mit Zeltdächern vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt, damit der Gips nicht zu schnell aushärtet.

Außerdem fertigte der bayerische Qualitätshersteller Günzburger Steigtechnik eigens für den Weltrekordversuch spezielle „Zug-Tische“ an und stellte sie den Akteuren zur Verfügung. Schließlich sollte der Nachwuchs perfekte Bedingungen für den Weltrekord-Zug vorfinden.

Foto: Ingo Jensen Die beiden Nachwuchshandwerker Ralph Lanz (Rutesheim, links) und Tobias Schmieder (Rothenburg) vom Nationalteam der Stuckateure.

Doch die deutschen Nachwuchsstuckateure sind nicht die ersten, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, den längsten Stuckstab der Welt zu ziehen. Bisher gehörte zumindest der inoffizielle Titel dafür noch einem Team aus der Schweiz.

Im Rahmen der Schaffhauser Berufsmesse 2010 hatte der Gipserunternehmerverband einen 84 Meter langen Stuckstab gezogen. Damit schufen die Eidgenossen zwar den längsten Stuckstab der Welt, erhielten dafür jedoch keinen Eintrag ins Buch der Guinness World Records.