Lohnt es sich, das Smartphone auszuschalten?

Eine Kundin von mir ist dabei, sich von ihrem Mann zu trennen, weil er sich nicht von seinem iPhone lösen kann. Wenn Paare heutzutage zusammen Essen gehen, holen sie als Erstes ihre Geräte heraus, wenn sie sie nicht schon in den Händen halten, und legen sie zwischen sich auf den Tisch.

Es gibt nichts Seltsameres, als zwei Verliebte in einem dunklen und ruhigen Restaurant zu beobachten, die Rotwein trinken und sich gegenseitig mit Leckereien füttern, während sie gleichzeitig beobachten, wie diese Dunkelheit und Ruhe alle paar Minuten von dem Licht und dem Summen eines ihrer technischen Geräte durchbrochen wird. Und noch seltsamer ist, dass die Person, der es gehört, tatsächlich ihren Rotwein abstellt und ihren Blick von dem ihres Geliebten abwendet, um das Gerät zu überprüfen – vielleicht um herauszufinden, dass ihr Groupon für ein Paar Turnschuhe jetzt abgelaufen ist.

Es gibt keine Zweiertische mehr; Vierertische sind unsere intimsten Begegnungen, zwei Menschen und zwei Geräte, manchmal brauchen wir eine Sitzecke, um sie alle unterzubringen.

Im digitalen Zeitalter schenken wir einer Person nicht mehr unsere volle und ganze Aufmerksamkeit. Wenn wir zusammen sind, selbst in unseren intimsten Beziehungen, ist ein Teil von uns nicht da, nicht präsent. Wir sind in Erwartung, warten subtil auf die nächste Benachrichtigung unseres Gerätes, darauf, dass etwas anderes erscheint. Das heißt, dass die Person vor uns nicht genug ist, um zu rechtfertigen, dass wir das „was sonst noch möglich ist“ ausschalten, das, womit uns unser Smartphone ständig lockt.

Wenn unser Smartphone oder das unseres Partners bei uns auf dem Tisch liegt, ist es ein Teil der Zusammenkunft. Wir können uns nicht ganz auf das einlassen, was hier in der Beziehung geschieht. Ein Teil unseres Bewusstseins ist auf der Hut vor den Signalen, die uns erreichen. Selbst wenn jemand nicht auf den Gong oder das Signalhorn reagiert, das seine Aufmerksamkeit fordert, nimmt er oft den Anruf entgegen, schaut nach, worum es geht, legt das Telefon zurück auf den Tisch an seinen Platz und kehrt dann zu seinem Partner zurück. Dieser ganze Vorgang unterbricht die Erfahrung, die mit einer anderen Person gemacht wird. Das Gespräch wird wieder aufgenommen, und die Person, zu der man nun zurückkehrt, fühlt sich durch diese Unterbrechung anders. Auf einer gewissen Ebene fühlt sie sich weniger wichtig, dass ihre Gesellschaft keine Exklusivität verdient.

Bei meinen Psychotherapieklienten stelle ich fest, dass das, was die Menschen dann mit dieser Botschaft der Unwichtigkeit machen, von ihrer eigenen Seelenlage bestimmt wird. Manche versuchen, interessanter zu sein, damit sie es wert sind, dass ihr Partner sein Gerät ausschaltet. Andere ziehen sich in Unsicherheit und Einsamkeit zurück. Wieder andere schalten einfach ihr eigenes Gerät ein und finden ihren eigenen Weg aus dem Moment und der Beziehung, wodurch sie den Prozess der Trennung und Entwertung ausgleichen.

In diesem Moment der Entwicklung verändern wir uns psychologisch, da wir neue Abwehrmechanismen entwickeln, um unsere eigene Abwertung im Leben der anderen und die Herabstufung unseres Platzes auf der Prioritätenliste zu bewältigen. Wie auch immer wir das kompensieren oder nicht, das Smartphone auf dem Tisch, das Aufleuchten, der Ton und die bloße Anwesenheit, die aus einer Zweier- eine Vierergruppe macht, verändert die Beziehung, die Intimität und die gesamte Interaktion grundlegend. Selbst wenn das Handy am Tisch keine greifbare Botschaft übermittelt, so zeichnet das Gesamtbild eine Botschaft von enormer Bedeutung.

Aufmerksamkeit ist eine äußerst wichtige Methode, mit der wir uns gegenseitig zeigen, dass wir im Leben des anderen eine Rolle spielen. Der Blick von jemandem, der wirklich bei uns ist, nicht abgelenkt, nicht woanders, sondern einfach hier, ist wie ein Geschenk von höchst göttlicher Substanz. Es gibt einen Energiefluss, einen energetischen Kreislauf, der entsteht, wenn zwei Menschen ganz bei einander sind, ungestört, ganz bei sich. In diesem Kreis ist es möglich, dass beide individuellen „Ichs“ verschwinden und eine dritte Einheit entdecken, die die Energie und der Fluss der Beziehung selbst ist, ohne Trennung.

Dies geschieht, wenn beide Parteien zustimmen, mit der anderen Person präsent zu sein, und die Entscheidung treffen, die Tür zu den potenziellen „was sonst“ und „was kommt als nächstes“ zu schließen, die aus den blinkenden Lichtern der Technologie rufen. Wenn wir unsere Geräte in unsere intimen Interaktionen einbeziehen, unterbrechen wir den energetischen Kreis der Intimität und damit die Möglichkeit, dass aus zwei „Ichs“ ein „Wir“ wird. Wenn unsere Smartphones mit uns auf dem Tisch liegen, zwischen uns, sind wir eine Gruppe fester Einzelwesen. Wir müssen nicht riskieren, uns zu verbinden, in die Erfahrung und den Partner hineinzuschlüpfen und uns selbst zurückzulassen. Indem wir so nicht an der Begegnung teilnehmen und uns unserem Partner nicht anschließen können, verpassen wir auch die wahre Süße des Zusammenseins.

Zur selben Zeit, in der wir die Bedeutung unserer menschlichen Freunde herabstufen, während wir unseren technologischen Begleitern den gleichen Status einräumen, entwickelt sich ein weiterer Trend, der ebenfalls zum Verlust von Intimität und Wert in unseren Beziehungen beiträgt.

Durch die explosionsartige Zunahme der Technologie in unserem Leben haben wir die Unterscheidung zwischen öffentlichem und privatem Raum verloren. Wir haben keine Orte mehr, an denen wir unerreichbar sind. Früher war es so, dass man, wenn man mit seiner Familie zu Hause war oder eine andere persönliche Begegnung hatte, nicht für alle anderen erreichbar war.

Die Festlegung von Zeiten und Orten, an denen die Außenwelt nicht zugelassen war, besondere Orte, die für die besonderen Menschen in unserem Leben bestimmt waren, verstärkte das Gefühl der Wichtigkeit dieser privaten Räume und der Beziehungen in ihnen.

Heute, da wir immer auf Sendung sind, der Öffentlichkeit über unsere Geräte zur Verfügung stehen und über die sozialen Medien ständig mit der Öffentlichkeit in Kontakt stehen, messen wir dem Privaten keine besondere Bedeutung mehr bei.

Mit der Technologie, die uns überallhin begleitet, ist die Öffentlichkeit jetzt genauso wichtig wie das Private. Und wenn wir dennoch wollen, dass sich der private Raum anders anfühlt als der öffentliche Raum, dass sich intime Beziehungen anders anfühlen als nicht-intime Beziehungen, dann liegt es an uns, die beiden zu trennen und sie unterschiedlich zu behandeln.

Wir brauchen Zeiten und Orte, an denen wir nicht mit jedem zusammen sind, sondern nur mit denen, die uns wirklich wichtig sind. Wenn wir uns dafür entscheiden, bestimmte Menschen und Orte als anders und wichtiger zu betrachten und den „Wer/Was sonst noch?“-Knopf auszuschalten, dann verleihen wir diesen Menschen und Orten eine Bedeutung.

Das System liefert das, was wir ihm zuführen. Wenn wir jemanden als wichtig behandeln, wird er wichtig. Wenn wir sie als gleichwertig mit der Öffentlichkeit behandeln, nicht wichtiger als ein anderer Geschäftspartner oder Bekannter, werden sie diesen allgemeinen Wert in unserem Leben annehmen. Letzten Endes bestimmt unser Verhalten die Tiefe unserer Beziehungen und damit das Ausmaß der Nahrung, die wir aus ihnen erhalten.

Wenn Sie das nächste Mal mit jemandem ausgehen, der Ihnen wichtig ist, oder mit jemandem zu Hause bleiben, der Ihnen wichtig ist, schalten Sie das Smartphone aus, schalten Sie das Tablet aus, schalten Sie alles aus, und noch besser, legen Sie es weg – aus den Augen.

Entscheiden Sie sich dafür, die private Zeit anders zu gestalten als die in der Öffentlichkeit. Gehen Sie das Risiko ein, dass Sie in den zwei Stunden, in denen Sie im Restaurant sind, nicht erreicht werden müssen. Und wenn doch, dann kann die Sache ein paar Minuten auf Ihre Aufmerksamkeit warten. Fragen Sie sich: „Ist das, was ich gerade abfrage, wirklich so wichtig wie diese Person?“

Dieses Prinzip, nur mit einer anderen Person an einem Ort zu sein, hat seit Äonen funktioniert, bevor die Technologie es zu etwas Fremdem gemacht hat, bevor es zu etwas wurde, das wir bewusst wählen müssen und das bedeutet, dass wir uns gegen den sozialen Strom stellen. Schon der kleine Akt, das Handy nicht auf den Tisch zu legen oder es sogar ganz auszuschalten, hat die Macht, eine völlig andere und intimere Erfahrung zu schaffen.

Es gibt so viele Dinge, die wir tun können, um unser Leben besser zu machen, und viele davon sind ziemlich beschwerlich und erfordern eine Menge Aufwand. Aber diese eine, diese winzige Entscheidung, unser Gerät wegzulegen, wenn wir mit einem Freund zusammen sind, hat die Macht, unser Leben in einem Ausmaß zu verbessern, das den erforderlichen Aufwand bei weitem übersteigt. In diesem Fall ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis atemberaubend.

Nancy Colier ist Psychotherapeutin, interreligiöse Seelsorgerin, Autorin, Referentin und Verfasserin mehrerer Bücher über Achtsamkeit und persönliches Wachstum.