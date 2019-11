Goodby Deutschland – Warum Auswandern (keine) Option ist + Video

„Dass Deutschland ein Einwanderungsland ist, dürfte mittlerweile jedem klar sein,“ schreibt Heiko Schrang in seinem Newsletter vom 14. November und fährt fort: „Was aber die Wenigsten wissen, ist, dass Deutschland auch ein Auswanderungsland ist.“

Tatsächlich geht die Zahl von Menschen, die Deutschland in den Jahren seit 2015 verlassen haben, in die Millionen, wobei nur ein Teil von ihnen deutsche Auswanderer sind, der größere Teil sind laut statista.de Menschen aus anderen Herkunftsländern, die hier mit deutschem Pass gelebt haben, seit 2016 aber in wachsender Zahl auswandern.

Schrang konstatiert, dass „sie die Entwicklung in Deutschland als untragbar ansehen“. Auch er werde immer häufiger mit diesem Thema konfrontiert. Seine Meinung dazu erfährt man in seiner neuesten Sendung auf SchrangTV – Spirit.

Am kommenden Donnerstag, dem 21.11.2019, findet um 21 Uhr die nächste große Meditation, die letzte in diesem Jahr, auf seinem Youtube Kanal SchrangTV Spirit statt. (rls)