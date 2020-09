Berlusconi positiv auf SARS-CoV-2 getestet

Italiens Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi ist nach eigenen Angaben positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er befinde sich zu Hause in Quarantäne, setze seine politischen Aktivitäten aber fort, sagte der 84-Jährige am Mittwoch bei einer Videokonferenz seiner rechtsgerichteten Oppositionspartei Forza Italia. „Ich werde im Wahlkampf mit Interviews im Fernsehen und in Zeitungen präsent sein“, kündigte er an. In zwei Wochen finden in Italien Regionalwahlen statt.

Laut seinem Arzt ist Berlusconi „asymptomatisch“. der Ex-Ministerpräsident wurde erstmals am 25. August getestet, nachdem er aus einem Urlaub auf Sardinien zurückgekehrt war, wo er ein Luxusanwesen besitzt. Das Ergebnis war negativ. Nachdem einige der Menschen, die Berlusconi auf der italienischen Insel getroffen hatte, jedoch positiv getestet wurden, wurde auch der 84-Jährige nochmals getestet. (afp)