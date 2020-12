„Wach auf! Steh auf“ – Mit Video

Es gibt sie noch, die Künstler, die unter uns leben, die traurig sind, aber nicht jammern, die klar sehen, aber nicht verzweifeln, die ihre Gaben nutzen, um Mut zu machen – sich selbst und anderen.

In seinem YT-Video „Wach auf! Steh auf“ hat der türkischstämmige deutsche Künstler und Dichter Omar Schmitz, der in Köln lebt und sich selbst als ‚Kölsche Jung‘ bezeichnet, ein in diesen Coronazeiten überraschendes Video erschaffen. Überraschend, weil es sanft erzählend daherkommt, in die jetzige Alltagswelt nachdenklicher Bürger, wie er selbst einer ist, eintaucht und uns an der Hand nimmt.

Nichts wird so sein wie vorher, ein Mantra, das wir auch aus der politischen Propaganda kennen, dient ihm zur Betrachtung der Vergangenheit, um sich selbst und andere in der angstbesetzten Gegenwart anzuschauen. Bis zu seinem Weckruf: „Wach endlich auf, du hast genug getrauert! … Glaube an die Kraft, die in Dir steckt!“

Omar Schmitz ist Diplom Psychologe und in diesem Video auch überzeugender Darsteller seiner eigenen künstlerischen Texte. Umgesetzt werden sie in eine bildliche Form, die unter die Haut geht. Mehr sei nicht verraten, denn dieses fünf Minuten Video sollte sich jeder gönnen. Es ist zutiefst menschlich, bodenständig und seine Botschaft ist tragfähig.

Der gesamte Text von Omar Schmitz:

WACH AUF STEH AUF

Nichts wird so sein wie vorher

Das ist klar

Wer würde behaupten, dass früher alles in Ordnung war?

Auch früher war einiges nicht in Ordnung

Sonst wären wir nicht derartig verzweifelt darüber, was wir gerade jetzt erleben.

Es kann aber besser werden als vorher

nur wenn du bereit bist, einiges in deinem Leben zu ändern

Nichts wird so sein wie vorher

Dafür ist es zu spät

Wer fort ist, ist fort

Du kannst sie nicht mehr zurückbringen

Sie haben uns verlassen, ohne Abschied zu nehmen.

Das war ein harter Schlag für uns alle

Ob es unbedingt so unfair sein musste

Ob wir unbedingt so viele Opfer geben mussten

Keiner ist verschont geblieben von den Folgen

freiwillig hast du auf deine Freiheit verzichtet

schuldlos hast du dich eingesperrt.

Wir haben den Geruch der Liebe vergessen

Aus Angst trauten wir uns nicht, einander in die Augen zu schauen

Geschweige denn uns gar zu umarmen

Eins ist klar, dies wird lange in unserem Gedächtnis bleiben

Unsere wichtigsten Entscheidungen werden lange davon geprägt bleiben.

Schöne Erinnerungen haben wir alle

Die uns kraft geben, wieder aufzustehen

Wach endlich auf

Du hast genug getrauert

Ziehe einen Schlussstrich

Was hast du alles verloren

Was bedeuten dir diejenigen, die übrig geblieben sind ?

Mach dir Gedanken, wie du sie beschützen kannst

Sei immer vorbereitet auf das Unerwartete

Befreie dich von der Abhängigkeit von anderen

Glaub an die Kraft, die in dir steckt

Fehler haben wir alle gemacht

Korrigieren können wir sie nicht mehr

Es ist aber Zeit, aus Fehlern zu lernen

Perfekt sind wir alle nicht

Trotzdem können wir versuchen, einiges richtig zu machen

Sei nicht mehr so, wie du vorher warst

Sei du selbst

Sieh endlich alles, was du immer ignoriert hast

Schau der Realität endlich in die Augen

Öffne deine Ohren

Höre die Hilfeschreie von Anderen

Diese Schreie könnten der Bote einer noch tieferen Trauer sein

Schweige nicht, wenn du irgendwas ungerecht findest

Trete nach vorne

Traue dich zu sagen, dass die Würde des Menschen längst antastbar geworden ist.

Verbeuge dich nicht mehr vor denen, die es nicht verdienen

Stehe aufrecht

Kopf hoch

Bleibe auf Augenhöhe

Habe keine Angst

Du bist nicht allein

Nimm deine Chance wahr, wenn es soweit ist

Gib mir deine Hand, stehe auf

Es gibt noch vieles zu erleben

Glaub mir doch

Strenge dich mehr an als vorher

Was hast du heute vollbracht?

Ist das mehr als gestern?

Wie war es vorgestern?

War das mehr oder weniger als gestern?

Wenn alle Tage gleich aussehen

Ist es Zeit, in deinem Leben was zu ändern

Lebe bewusster als vorher

Wenn du kochst, tue es mit Liebe

Wenn du isst, wieder mit viel Liebe

Iss nicht bloß, um satt zu werden

Schließe deine Augen und rieche es.

Lass es spüren, dass du es gerne isst

Wenn du liebst, dann aber richtig

Liebe mit deinen Augen

mit deinen Händen

mit deinem lächeln

liebe vom ganzen Herzen

Liebe, und zwar dein Leben lang

https://www.youtube.com/channel/UCiWjCgKiRs20AJMzsK_3jlw/videos

Das Video ist in mehreren Sprachen auf YouTube zu finden, das ist es auch wert: TEILEN. TEILEN.TEILEN.