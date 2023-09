Alles ist aus dem Wasser entsprungen! – von Johann Wolfgang von Goethe

Aus der Reihe Epoch Times – Johann Wolfgang von Goethe gilt als Inbegriff deutscher Dichtkunst. Die Lust an der Poesie und am Dichten weckte ein Puppenspiel, das 1753 die Großmutter ihm und seiner Schwester schenkte.

Alles ist aus dem Wasser entsprungen!

Alles wird durch Wasser erhalten!Ozean, gönn uns dein ewiges Walten.Wenn du nicht in Wolken sendetest,Nicht reiche Bäche spendetest,Hin und her nicht Flüsse wendetest,Die Ströme nicht vollendetest,Was wären Gebirge, was Ebnen und Welt?Du bist’s, der das frischeste Leben erhält.

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)