Alles mit Maß – von Eduard Mörike

Aus der Reihe Epoch Times Poesie – Gedichte und Poesie für Liebhaber

Alles mit Maß

Mancherlei sind es der Gaben, die gütige Götter den Menschen



Zum Genusse verliehn, sowie für die tägliche Notdurft.Aber vor jeglichem Ding begehr ich gebratenen Schweinsfuß.Meine Frau Wirtin, die merkt’s, nun hab ich alle Tag Schweinsfüß.Öfters im Geist ahnt mir: jetzt ist kein einziger SchweinsfußMehr in der Stadt zu erspähn: was hab ich am Abende? Schweinsfüß!Spräche der König nun gleich zum Hofkoch: Schaffe mir Schweinsfüß!Gnade der Himmel dem Mann, denn nirgend mehr wandelt ein Schweinsfuß.Und ich sagte zur Wirtin zuletzt: »Nun laßt mir die Schweinsfüß!Denn er schmeckt mir nicht mehr wie sonst, der bräunliche Schweinsfuß.«Aber sie denkt, aus Zartgefühl nur verbät ich die Schweinsfüß,Lächelnd bringet sie mir auch heute gebratenen Schweinsfuß –Ei so hole der Teufel auf ewig die höllischen Schweinsfüß!

Eduard Mörike (1804-1875)