An den Mond, als er am Tage schien – von Sophie Albrecht

Aus der Reihe Epoch Times Poesie – Johanne Sophie Dorothea Albrecht, geborene Baumer aus Erfurt war neben der Schriftstellerei auch als Schauspielerin sehr erfolgreich. Als später der Erfolg nachließ, musste sie mit Gelegenheitsgedichten sowie als Wäscherin und Dienstbotin ihren Lebensunterhalt verdienen.

An den Mond, als er am Tage schien

Blicke nicht so bleich und traurig,

Wie auf eines Lieblings Grab,

Bald ja kommt so süß und schaurig

Deine Freundin, Nacht herab.

Lächelnd blickst aus Sternen-Höhen,

Freundlich du dann zu uns her,

Spiegelst dich in Silber-Seen

Und im blauen, stillen Meer.

Stark in deiner Silberhülle,

Hebt sich was am Mittag sank,

Und dir wird in reicher Fülle

Guter Erdensöhne Dank.

Frischer grünt die hohe Linde,

Lauter rauscht der Wasserfall,

Kühler weh’n die Sommer-Winde,

Schöner blüht das Veilchen-Tal.

Und was mehr als Baum und Blühen,

Mehr als Bach und Quelle ist,

Stille Liebe siehst du glühen,

Wo nur du der Zeuge bist. –

Sendest aus entlegner Sphäre

Hoffnung, wen nicht Liebe eint,

Schwimmest in der goldnen Zähre,

Die beglückte Liebe weint.