An eine Katze – Von Algernon Charles Swinburne

Was geht wohl vor in deinem Geist - ach, wer weiß? Foto: Arnim Dusolt

Aus der Reihe Epoch Times Poesie - Gedichte und Poesie für Liebhaber

An eine Katze

Mein edler Freund, ich bitte sehr:



Komm doch her,sitz neben mir und schau mich dannmit Deinen lieben Augen an,mit Augen voller Glanz und Gold;Dein Blick, so ist er treu und hold.

Dein wundervolles weiches Fell,

schwarz und hell,

so seidig, üppig, voller Pracht,

wie Wolkenhimmel in der Nacht,

belohnt die Hand, die dich liebkost,

mit freundlicherem Glück und Trost.

Die Hunde freunden gerne sich an

mit jedermann.

Doch du, von lauterer Natur,

liebst deine wahren Freunde nur,

berührst mit deiner Pfote mich –

ja, Lieber, ich verstehe dich.

Was geht wohl vor in deinem Geist –

ach, wer weiß?

Wenig nur ist uns bekannt.

Trotz unsrem Freundschaftsband.

Vielleicht ist’s dem Menschen

nur vergönnt,

dass er das Leben besser kennt.

Algernon Charles Swinburne (1837 – 1909)