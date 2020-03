Der Engel – Von Mathilde Wesendonck

Der Engel

In der Kindheit frühen Tagen

Hört ich oft von Engeln sagen

Die des Himmels hehre Wonne

Tauschen mit der Erdensonne

Daß, wo bang ein Herz in Sorgen

Schmachtet vor der Welt verborgen

Daß, wo still es will verbluten

Und vergehn in Tränenfluten

Daß, wo brünstig sein Gebet

Einzig um Erlösung fleht

Da der Engel niederschwebt

Und es sanft gen Himmel hebt

Ja, es stieg auch mir ein Engel nieder

Und auf leuchtendem Gefieder

Führt er, ferne jedem Schmerz

Meinen Geist nun himmelwärts!

Mathilde Wesendonck (1828 – 1902)