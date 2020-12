Die Erwünschte – Aus der St. Pauls-Kirche, Baltimore von 1692

Aus der Reihe Epoch Times Poesie - Gedichte und Poesie für Liebhaber

Die Erwünschte

Gehe ruhig und gelassen durch Lärm und Hast

und sei des Friedens eingedenk,

den die Stille bergen kann.

Stehe, soweit ohne Selbstaufgabe möglich,

in freundlicher Beziehung zu allen Menschen.

Äußere deine Wahrheit ruhig und klar und höre

anderen ruhig zu, auch den Geistlosen und Unwissenden;

auch sie haben ihre Geschichte.

Meide laute und aggressive Menschen,

sie sind eine Qual für den Geist.

Wenn du dich mit anderen vergleichst,

könntest du bitter werden und dir nichtig vorkommen;

denn immer wird es jemanden geben,

größer oder geringer als du.

Freue dich deiner eigenen Leistungen

wie auch deiner Pläne.

Bleibe weiter an deinem eigenen Weg interessiert,

wie bescheiden auch immer.

Er ist ein echter Besitz im wechselnden Glück der Zeiten.

In deinen geschäftlichen Angelegenheiten

lasse Vorsicht walten; denn die Welt ist voller Betrug.

Aber nichts soll dich blind machen gegen

gleichermaßen vorhandene Rechtschaffenheit.

Viele Menschen ringen um hohe Ideale;

und überall ist das Leben voll Heldentum.

Sei du selbst, vor allen Dingen heuchle keine Zuneigung,

noch sei zynisch was die Liebe betrifft;

denn auch im Augenblick aller Dürre und Enttäuschung

ist sie doch immerwährend wie Gras.

Ertrage freundlich gelassen den Ratschluss der Jahre,

gib die Dinge der Jugend mit Grazie auf.

Stärke die Kraft des Geistes, damit sie dich

in plötzlich hereinbrechendem Unglück schütze.

Aber erschöpfe dich nicht mit Phantasien.

Viele Ängste kommen aus Ermüdung

und Einsamkeit.

Neben einer heilsamen Selbstdisziplin

sei freundlich mit dir selbst.

Du bist ein Kind Gottes genauso wie

die Bäume und Sterne;

du hast ein Recht hier zu sein.

Und, ob es dir bewusst ist oder nicht,

es besteht kein Zweifel,

das Universum entfaltet sich

wie vorgesehen.

Darum lebe in Frieden mit Gott,

was für eine Vorstellung du

auch immer von ihm hast.

Was auch immer deine Arbeit

und dein Sehnen ist,

erhalte dir den Frieden mit deiner Seele

in der lärmenden Wirrnis des Lebens.

Mit all der Schande, der Plackerei

und den zerbrochenen

Träumen ist es dennoch

eine schöne Welt.

Strebe behutsam danach,

glücklich zu sein.

Aus der alten St. Pauls-Kirche, Baltimore von 1692