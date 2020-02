Heimatlose – Von Joachim Ringelnatz

Heimatlose

Ich bin fast

Gestorben vor Schreck:

In dem Haus, wo ich zu Gast

War, im Versteck,

Bewegte sich,

Regte sich

Plötzlich

hinter einem Brett

In einem Kasten

neben dem Klosett,

Ohne Beinchen,

Stumm, fremd und nett

Ein Meerschweinchen.

Sah mich bange an,

Sah mich lange an,

Sann wohl hin und sann her,

Wagte sich

Dann heran

Und fragte mich:

„Wo ist das Meer?“

Joachim Ringelnatz (1883 – 1934)