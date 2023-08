Hinaus an den Strand – von Joachim Ringelnatz

Aus der Reihe Epoch Times Poesie – Als Hans Gustav Bötticher geboren, schuf Ringelnatz mit seinen Gedichten einen eigenen Kosmos orginärer Figuren. Auch zeichnete und malte er sein Leben lang, und verdiente sich ein spärliches Einkommen als Kabarettist.

Hinaus an den Strand will ich gehen,

Wenn keiner wacht



Das wilde Meer zu sehenUnd die heilige Nacht.

Und wieder faßt mich das alte Weh –

Am Strand tanzt ein Boot.

Das lockt mich hinaus in die tosende See,

Fort, fort für immer von Haß und Not,

In die See, in die Nacht, in das Glück, in den Tod.

Ich löse das Tau

Und die Freiheit lacht

Hinter Nebel und Grau.

Und ich fahre jubelnd hinaus in die Nacht,

Das Elend fliehend zu Tod und Glück.

Einmal nur blick ich zurück.

Da winkt am Land

Eine Freundeshand –

Und wie ich das seh,

Da hab ich vergessen all Haß und Not.

Es faßt mich wieder das alte Weh.

Ich wende das Boot

Zurück zum Land

Und küsse die treue Freundeshand.

Joachim Ringelnatz (1883-1934)