Ich bete an die Macht der Liebe – Von Gerhard Tersteegen

Aus der Reihe Epoch Times Poesie - Gedichte und Poesie für Liebhaber

Ich bete an die Macht der Liebe

Ich bete an die Macht der Liebe,



die sich in Jesus offenbart;ich geb‘ mich hin dem freien Triebe,wodurch auch ich geliebet ward;ich will, anstatt an mich zu denken,ins Meer der Liebe mich versenken.

Wie bist du mir so sehr gewogen

und wie verlangt dein Herz nach mir

Durch Liebe sanft und stark gezogen

neigt sich mein alles auch zu dir

du große Liebe, gutes Wesen

du hast mich, ich hab dich erlesen

Ich fühl´s, du bist´s dich muß ich haben

Ich fühl´s, ich muß für dich nur sein

nicht im Geschöpf, nicht in den Gaben

mein Ruhplatz ist in dir allein.

Hier ist die Ruh, hier ist Vergnügen

drum folg ich deinen sel´gen Zügen

In diesem teuren Jesusnamen

das Vaterherze öffnet sich

Ein Brunn´der Liebe Fried und Freude

quillt nun so nahe auch für mich

Mein Gott wenns doch der Sünder wüßte

sein Herz wohl bald dich lieben müßte.

Für mich ist ewig Herz und Leben,

Erlöser, du mein einzig Gut;

du hast für mich dich hingegeben

zum Heil durch dein Erlösungsblut.

O Heil des schweren tiefen Falles –

für mich ist ewig Herz und alles.

O Jesu, daß dein Name bliebe

im Herzen tief gedrücket ein.

Möcht‘ deine süße Jesusliebe

in Herz und Sinn gepräget sein.

In Wort und Werk, in allem Wesen

sei Jesus und sonst nichts zu lesen.

In diesem teuren Jesusnamen

das Vaterherze öffnet sich;

ein Brunn der Liebe, Fried‘ und Freude

quillt uns so nah, so mildiglich.

Mein Gott, wenn’s doch der Sünder wüßte –

sein Herz wohl bald dich lieben müßte.

Gerhard Tersteegen (1697 – 1769)

Die Verbindung von Frömmigkeit und Gebet mit der „Macht der Liebe“ und die von Dmytri Bortniansky (1751 – 1825) dazu komponierte anrührende Melodie haben wesentlich dazu beigetragen, dass das Lied zum Höhepunkt vieler feierlicher, fröhlicher wie ernster Anlässe wurde. Preußenkönig Friedrich Wilhelm III. hat es zum Nachtgebet seiner Soldaten bestimmt. Die Melodie ist bis heute Bestandteil des „Großen Zapfenstreichs“.

