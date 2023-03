Im tiefsten Wald – von Johann Georg Fischer

Aus der Reihe Epoch Times Poesi

Wir sprachen bald und schwiegen bald,

Beseligt ich und du,

Und du, geheimster Quell im Wald,

Du sahst und hörtest zu.

Und was die Liebe Liebes dort,

Was ich gefragt, was du,

Es floß als wie die Welle fort,

Und wie die Welle zu.

Und wie die Welle kam und floß

Und schwand und wallte zu,

Die ganze Welt, die uns umschloß,

Besaßen ich und du –

Und sprachen bald und schwiegen bald,

Beseligt ich und du,

Und du, geheimster Quell im Wald,

Quillst immer, immer zu.