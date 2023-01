O Diener, wo suchst du mich? – von Kabir

Aus der Reihe Epoch Times Poesie – Gedichte und Poesie für Liebhaber

O Diener, wo suchst du mich?

O Diener, wo suchst du mich?

Sieh doch! Ich stehe neben dir.

Weder in Tempeln noch in Moscheen wohne ich.

Weder in der Kaaba noch in der Kâilas:

Weder in Riten noch Zeremonien,

noch in Yoga oder Entsagung.

Wenn du mich wahrhaftig suchst,

wirst du mich dort erblicken:

wirst du mich treffen im Nu.

Kabir sagt, o Sadhu!

Gott ist der Atem in allem Atem.

Kabir (1440 – 1518), indischer Heiliger, als ausgesetztes Kind von einem mohammedanischen Weber erzogen, Kabir verwarf alle Riten, Askese, Fasten, Almosenzwang und das Kastenwesen