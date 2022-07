Rosen und Dornen – Von Friedrich Bodenstedt

Aus der Reihe Epoch Times Poesie - Gedichte und Poesie für Liebhaber

Rosen und Dornen

Ich habe eine Nachbarin



Mit guter Zung’ und bösem Sinn.Sie keift den ganzen Tag im Haus,Zankt sich herum mit Mann und Maus.

Erhebt ihr guter Mann die Stimme,

Gleich fährt sie auf in wildem Grimme;

Und schweigt er streitesmüde still,

Zankt sie, weil er nicht zanken will.

Der beste Mensch wird manchmal zornig,

Kein Liebespaar kann immer kosen

Die schönsten Rosen selbst sind dornig,

Doch schlimm sind Dornen ohne Rosen!

Friedrich Bodenstedt (1819 – 1892)