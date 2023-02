Schweigst du, so schweige aus Liebe – von Augustinus

Aus der Reihe Epoch Times Poesie

Schweigst du, so schweige aus Liebe

Sprichst du, so sprich aus Liebe.Tadelst du, so tadle aus Liebe.Schonst du, so schone aus Liebe!Lass die Liebe in deinem Herzen wurzelnund es kann nur gutes daraus hervorgehen!

Augustinus (354-430)