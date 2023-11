Poesie Zauber des Loslassens

Selige Sehnsucht – von Johann Wolfgang von Goethe

Aus der Reihe Epoch Times Poesie – Mit 26 Jahren wurde Goethe an den Hof von Weimar eingeladen. Dort blieb er bis zum Ende seines Lebens, unterbrochen von Reisen wie etwa nach Italien von September 1786 bis Mai 1788. Sein Wohnhaus am Frauenplan in Weimar ist heute Museum.