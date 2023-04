Strandlust – von Hermann Allmers

Aus der Reihe Epoch Times – Hermann Allmers war gegen Ende des 19. Jahrhunderts aufgrund seiner Dichtungen und Prosawerke ein bekannter Schriftsteller - heute ist er außerhalb seiner nordwestdeutschen Heimat an der Unterweser vergessen. Johannes Brahms vertonte sein Werk „Feldeinsamkeit“.

Strandlust

Gern bin ich allein an des Meeres Strand,



Wenn der Sturmwind heult und die See geht hohl,Wenn die Wogen mit Macht rollen zu Land,O wie wird mir so kühn und so wonnig und wohl!

Die segelnde Möwe, sie ruft ihren Gruß

Hoch oben aus jagenden Wolken herab;

Die schäumende Woge, sie leckt meinen Fuß,

Als wüssten sie beide, wie gern ich sie hab’.

Und der Sturm, der lustig das Haar mir zaust,

Und die Möw’ und die Wolke, die droben zieht,

Und das Meer, das da vor mir brandet und braust,

Sie lehren mich alle manch herrliches Lied.

Doch des Lebens erbärmlicher Sorgendrang,

O wie sinkt er zurück, wie vergess’ ich ihn,

Wenn die Wogenmusik und der Sturmgesang

Durch das hoch aufschauernde Herz mir ziehn!

Hermann Allmers (1821-1902)