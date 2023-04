Und auf einmal steht es neben Dir – von Joachim Ringelnatz

Aus der Reihe Epoch Times Poesie – Ringelnatz, in der Nähe von Leipzig geboren, wurde unter den Nationalsozialisten mit Auftrittsverbot belegt. Heute wird sein witziges, geistreiches, manchmal auch skurriles Werk vielfach geehrt.

Und auf einmal steht es neben Dir

Und auf einmal merkst du äußerlich:



Wie viel Kummer zu dir kam,Wie viel Freundschaft leise von dir wich,Alles Lachen von dir nahm.Fragst verwundert in die TageDoch die Tage hallen leer.Dann verkümmert deine Klage…Du fragst niemanden mehr.Lernst es endlich, dich zu fügen,Von den Sorgen gezähmt.Willst dich selber nicht belügenUnd erstickst es, was dich grämt.Sinnlos, arm erscheint das Leben dir,Längst zu lang ausgedehnt. – –Und auf einmal – –: Steht es neben dir,An dich angelehnt – –Was? Das, was du so lang ersehnt.

Joachim Ringelnatz (1883 – 1934)