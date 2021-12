Vor Jahren waren wir mal entzweit – Von Wilhelm Busch

Die kommen nun erst in offnen Streit und fliegen auf alle Dächer Foto: iStock

Aus der Reihe Epoch Times Poesie - Gedichte und Poesie für Liebhaber

Vor Jahren waren wir mal entzweit

Und taten uns manches zum Torte;Wir sagten uns beide zu jener ZeitViel bitterböse Worte.

Drauf haben wir uns ineinander geschickt;

Wir schlossen Frieden und haben

Die bitterbösen Worte erstickt

Und fest und tief begraben.

Jetzt ist es wirklich recht fatal,

Daß wieder ein Zwist notwendig.

O weh! die Worte von dazumal

Die werden nun wieder lebendig.

Die kommen nun erst in offnen Streit

Und fliegen auf alle Dächer;

Nun bringen wir sie in Ewigkeit

Nicht wieder in ihre Löcher.

Wilhelm Busch (1832 – 1908)

