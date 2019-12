Weihnachtslied – Von Friedrich Stoltze

Weihnachtslied

Und zögst du tausend Meilen weit

In alle Welt hinaus,

Und kommt die liebe Weihnachtszeit,

Du wollt’st, du wärst zu Haus.

Die Nachtigall, so süß sie singt,

Weckt Sehnsucht nicht so sehr,

Als wenn das Weihnachtglöckchen klingt

Von deiner Heimat her.

Da fällt dir mit dem Tannenbaum

Und mit dem Lichterschein

Der ganze schöne goldne Traum

Von deiner Kindheit ein.

Es wird dir so erinnrungsmild,

Die Tränen kommen schier

Und manches liebe Menschenbild

Tritt vor die Seele dir.

Und mancher, der dir teuer war,

Und Gutes dir erzeigt,

Der schläft nun auch schon manches Jahr,

Die Erde sei ihm leicht!

Und wem du in der Heimat bist

in Liebe zugetan,

Dem stecktest du zum heil’gen Christ

Gern auch ein Lämpchen an.

Und bist geschieden du in Groll,

Heut‘ tut dir’s doppelt leid,

Und denkst nach Haus wohl wehmutsvoll,

Das macht die Weihnachtszeit!

Denn bitt’rer ist die Fremde nicht

Als in der Weihnachtslust,

Wo du, ein unbekannt Gesicht,

Bei Seite treten mußt.

Friedrich Stoltze (1816 – 91)

Das letzte Weihnachtsgedicht in diesem Jahr für unsere Leserinnen und Leser in der Ferne.