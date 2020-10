Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren … – Von Novalis

Aus der Reihe Epoch Times Poesie - Gedichte und Poesie für Liebhaber

Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren

Sind Schlüssel aller Kreaturen

Wenn die, so singen oder küssen,

Mehr als die Tiefgelehrten wissen,

Wenn sich die Welt ins freye Leben

Und in die Welt wird zurück begeben,

Wenn dann sich wieder Licht und Schatten

Zu ächter Klarheit werden gatten,

Und man in Mährchen und Gedichten

Erkennt die wahren Weltgeschichten,

Dann fliegt vor Einem geheimen Wort

Das ganze verkehrte Wesen fort.

Novalis (1772 – 1801)

eigentlich: Georg Friedrich Philipp Freiherr von Hardenberg