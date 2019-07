Willkommen, klare Sommernacht – Von Gottfried Keller

Willkommen, klare Sommernacht …

Willkommen, klare Sommernacht,

die auf tautrunknen Fluren liegt!

Gegrüßt mir, hehre Sternenpracht,

die spielend sich im Weltraum wiegt!

Das Urgebirge um mich her

Ist schweigend, wie mein Nachtgebet:

Weit hinter ihm hör‘ ich das Meer,

Im Geist, und wie die Brandung geht.

Ich höre einen Flötenton,

Den mir der Wind von Westen bringt,

Indes herauf im Osten schon

Die Ahnung, wie vom Tage, dringt.

Ich sinne, wo in weiter Welt

Jetzt sterben mag ein Menschenkind –

Und ob vielleicht den Einzug hält

Das längst ersehnte Heldenkind.

Doch wie auf blüh’ndem Erdental

Ein unermeßlich Schweigen ruht:

Ich fühle mich so leicht zumal

Und, wie die Welt, so still und gut.

Der letzte, leise Schmerz und Spott

Verschwindet aus des Herzens Grund:

Es ist, als tät‘ der alte Gott

Mir endlich seinen Namen kund.

Gottfried Keller (1819 – 90)