Zogen einst fünf wilde Schwäne – Volkslied aus West- und Ostpreußen

Zogen einst fünf wilde Schwäne

Zogen einst fünf wilde Schwäne,



Schwäne leuchtend weiß und schön.„Sing, sing, was geschah?“Keiner ward mehr gesehn.

Wuchsen einst fünf junge Birken

grün und frisch an Bachesrand

„Sing, sing, was geschah!“

Keine in Blüten stand.

Zogen einst fünf junge Burschen

stolz und kühn zum Kampf hinaus.

„Sing, sing, was geschah?“

Keiner kehrt mehr nach Haus.

Wuchsen einst fünf junge Mädchen

schlank und schön am Memelstrand.

„Sing, sing, was geschah?“

Keines den Brautkranz wand.

