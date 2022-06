Prager Bürgermeister: „Ich kann es jedem nur empfehlen!“

Unter den Zuschauern der Abendvorstellung von Shen Yun Performing Arts im ausverkauften Kongresszentrum in Prag, Tschechien war auch der Prager Bürgermeister Zdeněk Hřib.

„Shen Yun ist wirklich eine sehr schöne Aufführung mit hervorragenden Tanzdarbietungen“, sagte Bürgermeister Hřib nach der Vorführung im Kongresszentrum in Prag. „Es ist vergleichbar mit einer Reihe von Fabeln oder Märchen, die perfekt vorgetragen werden und das sehr fantasievoll und kreativ. Ich kann es jedem nur empfehlen!“.

„Es gab Momente, die wirklich überraschend waren“, wie das Stück, in dem sich mythische Phönixe in schöne Tänzerinnen verwandeln.

Aber ich werde die Einzelheiten besser nicht preisgeben, damit jeder es für sich selbst genießen kann“.

Mittels klassischem chinesischem Tanz bringt Shen Yun weltweit eine Vielzahl der wertvollsten Geschichten aus der Vergangenheit und Gegenwart Chinas auf die Bühne. Viele dieser Geschichten haben Generationen inspiriert.

„Sie verkörpern die edelsten Tugenden der chinesischen Zivilisation und beinhalten eine Botschaft oder ein moralisches Vermächtnis, das auch heute noch maßgeblich ist“, heißt es dazu auf der Shen Yun-Website.

Wiederbelebung der traditionellen Kultur

„Ich weiß, dass die Lage von Künstlern und auch den Shen Yun-Künstlern in China sehr schwierig ist“, sagte der Bürgermeister gegenüber Epoch Times und verweist darauf, dass das derzeitige Regime dem Unternehmen die Einreise nach China verwehrt.

Die Verbindung von Kultur und traditionellen Werten sei „absolut wichtig“. Es sei auch wichtig, sich die aktuelle Verfolgung von Andersdenkenden und Gläubigen in China vor Augen zu führen, wie es bei Shen Yun gemacht wurde.

Ich glaube, nur wenige Menschen können sich die verrückten Dinge vorstellen, die in China passieren.“

„Die Lage der Falun Gong-Mitglieder in China ist sehr, sehr schwierig. Es tut mir sehr leid, wie das chinesische Regime mit Menschen umgeht, die hier die traditionelle, wahre chinesische Kunst vertreten“, sagte Bürgermeister Hřib.

Dabei bezog er sich darauf, dass viele der Shen Yun-Künstler in ihrer Freizeit die buddhistische Kultivierungsschule Falun Dafa praktizieren, die in China verboten ist.

Bürgermeister beendete die Städtepartnerschaft mit Peking

Bürgermeister Hřib selbst ist schon mal in seiner Funktion als Bürgermeister mit Regimevertretern wegen deren Menschenrechtslage und totalitären Praktiken in Konflikt geraten. Dieser Streit führte schließlich zur Beendigung der Städtepartnerschaft zwischen Prag und Peking. Während seines Besuchs in Taiwan sprach er vor den Medien auch über Fälle von Missbrauch von politischen Gefangenen in China für Organtransplantationen.

Einige der Mitglieder des Shen Yun-Ensembles mussten aus China wegen politischer Verfolgung fliegen. Unter den Tänzerinnen und Tänzern sowie deren Familienangehörigen gibt es auch einige, die mehrere Jahre im Gefängnis eingesperrt waren, weil sie Falun Gong praktizieren. Dennoch sind die Shen Yun-Künstler fest überzeugt, dass sie eines Tages die traditionelle Kultur nach China zurückbringen können.

Auf der diesjährigen Europatournee trat das Künstlerensemble in Tschechien im Janáček-Theater in Brünn und im Prager Kongresszentrum auf.

Shen Yun hat seinen Sitz in New York und bringt Spitzenkünstler aus der ganzen Welt zusammen. Heute ist das Ensemble auf dem Gebiet des klassischen chinesischen Tanzes und der Musik weltweit führend.

Epoch Times ist Medienpartner von Shen Yun Performing Arts.

Tickets unter: Shen Yun Performing Arts

Shen-Yun-Aufführungen 2022:

31. Mai–3. Juni 2022 Frankfurt am Main, Deutschland

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen: Jetzt spenden!