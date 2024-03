Schauspieler Fritz Wepper mit 82 Jahren gestorben

Der Schauspieler Fritz Wepper ist tot. Der gebürtige Münchner starb im Alter von 82 Jahren, wie sein Anwalt und guter Freund Norman Synek der dpa mitteilte. Er sei friedlich eingeschlafen. Wepper hatte die vergangenen Tage in einem Hospiz in Oberbayern verbracht. Zuvor hatten die „Bild“-Zeitung und die „Bunte“ berichtet.

Im Dezember 2023 war der beliebte Schauspieler („Derrick“) wegen einer Blutvergiftung in ein Münchner Krankenhaus gekommen. Kurz darauf hatte er sich nach Angaben Syneks noch auf dem Weg der Besserung befunden. Schon länger hatte Wepper um seine Gesundheit kämpfen müssen. Er war bereits am Herzen operiert worden und hatte sich mit aller Macht gegen den Krebs gewehrt.

Rolle als Harry Klein

Über Jahrzehnte hatte Fritz Wepper das deutsche Fernsehpublikum unterhalten und mit Rollen wie der des Kriminalassistenten Harry Klein in der ZDF-Kultserie „Derrick“ an der Seite von Horst Tappert für sich gewonnen. Zudem spielte er 20 Jahre lang die Rolle des Wolfgang Wöller, Bürgermeister von Kaltenthal, der sich in der ARD-Serie „Um Himmels Willen“ mit den Klosterschwestern des Städtchens einen beständigen Kleinkrieg lieferte.

Ende Oktober war bereits sein Bruder Elmar Wepper im Alter von 79 Jahren an Herzversagen gestorben. Fritz Wepper hatte ihn zur Schauspielerei gebracht. Gelegentlich waren beide auch gemeinsam vor der Kamera – etwa in der Komödie „Drei unter einer Decke“.

Schon mit neun Jahren schauspielerisch tätig

Fritz Wepper wurde am 17. Aug. 1941 in München geboren. Er lernte seinen im Zweiten Weltkrieg verschollenen Vater nie kennen. Bereits als Neunjähriger wirkte er beim „Bayerischen Rundfunk“ in Kindersendungen mit. 1952 gab er in dem Kinderstück „Peter Pan“ sein Theaterdebüt.

Ersten internationalen Ruhm erlangte Wepper mit seiner Rolle als junger Wehrmachtssoldat in Bernhard Wickis Antikriegsfilm „Die Brücke“. Für seinen Part in Rudolf Jugerts Kriegsdrama „Kennwort: Reiher“ erhielt der damals 22-Jährige den Bundesfilmpreis.

Internationaler Erfolg mit Musical

Es folgten weitere Filme, ab 1969 stand Wepper dann an der Seite von Erik Ode als Assistent in „Der Kommissar“ vor der Kamera. Die Krimiserie wurde die Geburtsstunde des Ermittlers Harry Klein. Eine Nebenrolle an der Seite von Liza Minnelli im Musicalfilm „Cabaret“ brachte Wepper 1972 zudem einen weiteren internationalen Erfolg.

Doch er blieb seiner Paraderolle als Harry Klein treu: 1974 wechselte Wepper mit dieser Rolle als Partner von Horst Tappert zur Krimi-Serie „Derrick“, für die er bis 1997 für insgesamt 281 Folgen vor der Kamera stand. Eine weitere Hauptrolle übernahm Wepper im Jahr 2001 als Bürgermeister und Unsympath Wolfgang Wöllner in der Langzeitserie „Um Himmels Willen“, von der bis 2021 mehr als 260 Folgen ausgestrahlt wurden. Auch auf der Theaterbühne trat Wepper immer wieder auf.

Markus Söder „tief betroffen“

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zeigte sich „tief betroffen“ vom Tod Weppers. Fritz Wepper sei wie sein ebenfalls verstorbener Bruder Elmar ein „bayerischer Schauspieler im allerbesten Sinne“ gewesen. „Ihm gelang es, unsere Heimat in Film und Fernsehen authentisch zu verkörpern“, schrieb Söder im Kurzbotschaftendienst X. „Fritz Wepper war seit Jahrzehnten nicht aus den bayerischen Wohnzimmern wegzudenken.“

Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) würdigte Wepper als „einen der erfolgreichsten deutschen Schauspieler, der Publikum und Kritik gleichermaßen begeisterte“. Mit seinem Charisma und seinem Ausnahmetalent sei Fritz Wepper zu einem der beliebtesten deutschen Schauspieler geworden.

Claudia Roth: „Fernsehgeschichte“

„Mit seiner legendären Rolle als Harry Klein in ‚Derrick‘ hat er nicht nur in Deutschland Fernsehgeschichte geschrieben“, erklärte Roth am Montag in Berlin weiter. Auch international sei die Serie sehr erfolgreich und in über hundert Ländern rund über den Globus zu sehen.

Wepper war mit Susanne Kellermann in zweiter Ehe verheiratet. Beide haben eine gemeinsame Tochter. Aus seiner ersten Ehe hat er eine bereits erwachsene Tochter. (dpa/afp)