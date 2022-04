Shen Yun ist wie ein „ruhender Pol, ein Anker“

Sebastian Schulze, Vorsitzender des CDU Gebietsverbands Teck und Projektleiter in einer Digital Marketing Agentur.

Die Vorstellung von Shen Yun am Sonntagabend im Forum am Schlosspark Ludwigsburg hinterließ ein begeistertes und inspiriertes Publikum.

Sebastian Schulze arbeitet als Online-Marketing-Consultant und Vorsitzender des CDU-Gebietsverbands Teck. Überraschend und abwechslungsreich war für ihn die Vielseitigkeit der Vorstellung von Shen Yun, vom klassischen chinesischen Tanz bis zum Gesang mit Klavierbegleitung.

Schon im Vorfeld erkundigte sich Schulze über den Hintergrund von Shen Yun. In der Aufführung fand er die göttlich inspirierte traditionelle, chinesischen Kultur gut vermittelt und dieser Inhalt rege einen Gedankenprozess bei ihm an. „Natürlich nimmt man von so einem Abend besonders viel mit.“

Zurück zu unseren Wurzeln

Sandra Kresse arbeitet als Krankenschwester und besuchte zusammen mit Christoph Weiler, Vertriebsleiter für Zementprodukte, die Vorstellung von Shen Yun in Ludwigsburg.

Die Vielfältigkeit der traditionellen chinesischen Kultur war für die Krankenschwester außerordentlich faszinierend, bezaubernd. Auch Weiler berichtet begeistert: „Es ist wirklich wahnsinnig klasse, es ist total anders als das, was ich mir ursprünglich vorgestellt hatte, und ich mag die Kultur.“

Die traditionellen chinesischen Werte, die Verbindung zu Gott und der Ausdruck der Tänzer waren für Hans-Christoph Weiler „für das Herz“. Der Vertriebsleiter denkt, dass „wir in einer extrem schnelllebigen Zeit leben und da ist ein ruhender Pol, ein Anker, äußerst wichtig.“

Auf der einen Seite stünde der Fortschritt und auf der anderen Seite immer wieder die Frage: „Woher kommen wir, wohin gehen wir, was macht uns aus, was macht uns als Menschen besonders?“

Wir Menschen können Dinge verändern, „aber, du musst immer wieder zurück zu den Wurzeln“.

Shen Yun regt die Fantasie an

Für die Animatorin Maike Müller war das farbenfrohe und effektvolle Bühnenbild „sehr schön anzuschauen“. Inspirierend waren dabei besonders „die Abstimmung von den Tänzern auf die Hintergründe, die Interaktion zwischen beiden hat sehr gut funktioniert.“ Die Reise durch die historische Zeit versetze sie in eine kreative Stimmung und sie überlege jetzt schon, wie sie das Gesehene in ihre Arbeit einfließen lassen könne.

Inspiration für das Leben und den Beruf

Computeranimator Alexander Dietrich produziert Kinderfilme und die Aufführung von Shen Yun in Ludwigsburg war genau das, was er sich erhofft hatte. Der Rhythmus, die Bewegungen und die Farben, die er auf der Bühne sah, inspirierten ihn nicht nur für seinen Beruf, sondern auch für sein Leben. Die Themen der einzelnen Stücke und das Kennenlernen des traditionellen chinesischen Kulturkreises waren für Dietrich eine große Bereicherung.

Seiner Meinung nach, „könne jeder von dem Abend etwas mitnehmen“. Und eine Botschaft des Stückes ist für ihn: „Dass man sich mehr um seine Mitmenschen kümmert und nicht immer nur mit sich selbst beschäftigt ist.“ (bs)