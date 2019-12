Silbereisens „Traumschiff“-Debüt sorgt für Twitter-Aufregung

Der Einstand von Florian Silbereisen (38) als „Traumschiff“-Kapitän hat in den sozialen Medien für viel Gesprächsstoff gesorgt.

Der ZDF-Film vom Donnerstagabend gehörte noch am Morgen danach zu den Top-Trends bei Twitter. „Lieber Gott, lass es Switch Reloaded wieder geben und mich Florrrrrian Silbereisen als Trrrraumschiff Kapitän verrrkörrrperrrn“, schrieb Michael Kessler.

Lieber Gott, lass es Switch Reloaded wieder geben und mich Florrrrrian Silbereisen als Trrrraumschiff Kapitän verrrkörrrperrrn! #Traumschiff — Michael Kessler (@kesslermichael) December 26, 2019

Der Schauspieler imitierte für die ProSieben-Shows „Switch“ und „Switch Reloaded“ jahrelang Prominente, darunter auch Silbereisen.

Comedy-Autor Micky Beisenherz beschäftigten vor allem die vielen Gastauftritte. „Joko Winterscheidt tritt als Bauchredner auf. Auf Silbereisens Traumschiff. Und Harald Schmidt muss zusehen. Als Sarah Lombardi beiden spontan den Arsch rettet. Wenn ich mir heute vor dem Schlafengehen Crack in die Shisha stopfe, werde ich deutlich weniger Absurdes träumen.“

Winterscheidt spielte in dem Film den Bruder von Kapitän Max Parger, Moritz Parger. Auf Instagram postete der Moderator ein Foto mit Silbereisen und schrieb dazu: „danke #brudi.“

#traumschiff Schon an der Kapitänsmütze hat man gesehen das die Rolle drei Nummern zu groß für den Silbernagel war… — Jörg M. (@Joerg1970) December 27, 2019

Silbereisen als Kapitän, Lombardi als Putzfrau. Fehlt nur noch Boris Becker als Financial Controller! #traumschiff pic.twitter.com/R7ZELwzgLf — Trashocalypse (@Trashocalypse) December 26, 2019

Florian Silbereisen macht keine Liegestütze an der Reling; er schiebt das Schiff ein Stück nach vorn. #Traumschiff @Traumschiff — Malte Janssen 🐳 (@janssenmalte) December 26, 2019

Die Besetzung von Schlager-Moderator Silbereisen hatte im Vorfeld für viel Wirbel gesorgt. Während sich einige einen älteren Kapitän wünschten, twitterte Zuschauerin Kathrin:

„Ich muss sagen, ich bin positiv überrascht von Kapitän Max Parger und ich hoffe, dass es mehr Folgen mit ihm geben wird.“ Die nächste Episode des ZDF-Klassikers läuft bereits an Neujahr um 20.15 Uhr.

(dpa/nh)

