Werte als Fundamente für die Ewigkeit

Wie soll unsere Zukunft aussehen und wohin bewegen wir uns?

Liebe Leser,

auf einem Finanzkongress für persönliche und wirtschaftliche Freiheit am vergangenen Samstag in Neu-Ulm ging es regelrecht ans Eingemachte. Worte wie Inflation, Finanzkrise, Immobilienblase und Staatsenteignung fielen dabei nicht nur einmal.

Und da waren sich die Redner einig: Es deute vieles darauf hin, dass das Finanzsystem kurz vor dem Zusammenbruch stehe. Ob es Dr. Markus Krall, Ernst Wolff oder der Finanzexperte und Veranstalter Rolf. B. Piper waren – die Darlegungen und Erläuterungen zeigten harte Fakten, deren Anzeichen sich schleichend durch die letzten 100 Jahre durchzogen.

Doch trotz des ernsten und harten Themas wirkte es auf mich nicht so, als würden die Redner Verzweiflung übermitteln. Auch im Publikum schien sich keine Ausweglosigkeit breitzumachen. Im Gegenteil, es schwang ein gewisser Optimismus trotz der wohl unaufhaltsamen Lage mit. Wie der Veranstalter ganz in diesem Sinne auch deutlich machte: „I don’t want you to panic.“

Die Veranstaltung lebte vom Austausch, in den Pausen gingen die Menschen aufeinander zu, es entwickelten sich konstruktive, offenherzige Gespräche, was denn nun die Lösung aus der Misere sei. Ansätze der Redner lagen jedenfalls im Kauf von Gold, Silber, Edelsteinen oder Investitionen in andere physische Produkte.

Ich überlegte, warum es zu dieser Situation gekommen ist, was steckt dahinter und kann man den prognostizierten Zusammenbruch abwenden? Ja, was ist eigentlich die Lösung? Im Laufe des Tages und bis zum Ende der Veranstaltung schien sich die lang erwartete Lösung immer mehr vor meinem geistigen Auge zu bilden. Auch durch die verschiedenen Redebeiträge konnte ich zwischen den Zeilen für mich etwas mitnehmen.

Plötzlich war die Lösung ganz einfach. Sie ist das, was uns Menschen als Menschen ausmacht. Wir haben die Freiheit und können selbst entscheiden, nach welchen Grundsätzen wir unser Leben ausrichten, wo wir investieren oder einen Beitrag leisten möchten. Jeder von uns steht in der Verantwortung, jeder trägt einen gewissen Anteil, wie es für ihn und für alle um ihn herum weitergeht.

Jeder kann sein Gegenüber ermutigen oder ihm in der schwierigen Situation beistehen, für seine Werte und Überzeugungen mutig einzustehen. Nicht erst jetzt, sondern schon seit Menschengedenken hängt der Ausgang einer Angelegenheit davon ab, wie wir miteinander umgehen. Können wir uns selbst und auch die anderen um uns herum lieben und schätzen? Schauen wir also nicht weg bei Falschheit und Unmenschlichkeit.

Am Ende des Tages glaube ich, eine Gesetzmäßigkeit etwas besser verstanden zu haben: Bestand hat nur, was auf felsenfeste Fundamente gebaut ist. Nur was für alle gleichermaßen bereichernd und auf unzerstörbare Werte wie Vertrauen, Miteinander und Respekt basiert, wird zu Wachstum führen. Alles Falsche, durch Lügen Aufrechterhaltene, wird früher oder später bröckeln und sich auflösen.

Deshalb gutes Gelingen beim Bau Ihrer Fundamente für die Ewigkeit.

Ihre Iris Lindenmaier