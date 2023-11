„Wetten, dass..?“ zum letzten Mal mit Thomas Gottschalk

Mit großem Jubel ist Moderator Thomas Gottschalk zu Beginn seiner letzten „Wetten, dass..?“-Show in Offenburg vom Saalpublikum begrüßt worden. „Setzt Euch hin, Mensch“, bremste der 73-Jährige schließlich die applaudierenden Zuschauer am Abend.

„Ich hoffe, ich kann es immer noch“, sagte er und betonte, es solle trotz Abschiedsstimmung eine „lustige Unterhaltungsshow“ werden. „Ich rede mir ein: Ich habe die besten Zeiten noch vor mir.“

In einem Einspieler hatte zuvor Show-Erfinder Frank Elstner die „Legende“ Thomas Gottschalk begrüßt und einen „unvergleichlichen Abend“ angekündigt.

Als ersten prominenten Gast begrüßte Gottschalk den Schauspieler Matthias Schweighöfer auf dem berühmten Showsofa. Erwartet wurden unter anderem auch Weltstar Cher, die britische Popband Take That, die Sängerinnen Helene Fischer und Shirin David sowie das Sportlerpaar Bastian Schweinsteiger und Ehefrau Ana Ivanović

Mit seiner 154. Sendung beendet Gottschalk nach 36 Jahren seine Karriere als Wett-Moderator. Gottschalk hatte die Show 2011 schon einmal verlassen, 2014 wurde „Wetten, dass..?“ eingestellt. 2021 gab es ein gefeiertes Comeback, nach dem das ZDF zwei weitere Folgen mit Gottschalk ansetzte. Wie es nach dessen Abschied weitergeht, hat der Sender noch nicht bekanntgegeben.

Sendung lockte Millionen Zuschauer vor den Fernseher

Insgesamt 153 „Wetten, dass ..?“-Ausgaben moderierte Gottschalk in rund 36 Jahren. Einige Auftritte blieben dabei besonders in Erinnerung. Nach verlorenen Wetten ließ er sich in Senf tunken und tanzte sogar mal als „Ballett-Prinz“ Schwanensee auf der Bühne.

Der Kult-Moderator zeigte auch vollen Körpereinsatz vor einer Messerwerfer-Zielscheibe, stieg bei unangenehmen Temperaturen in einem grünen „Borat“-Schwimmanzug in den Bodensee und tanzte als Frau verkleidet in einem roten Glitzerkleid mit dem damaligen Fußball-Bundestrainer Joachim Löw. Auch sonst war Gottschalk für seine ausgefallenen Outfits in Leo- oder Karo-Mustern bekannt.

Regelmäßig lockte er Millionen Zuschauer vor den Fernseher. Für ein TV-Comeback der 2014 unter der Moderation von Talkmaster Markus Lanz eingestellten Sendung konnte das ZDF Gottschalk wieder gewinnen. Er hatte sich bereits 2011 von der Sendung verabschiedet. Die erste Revival-Show aus Nürnberg zog 2021 13,8 Millionen Menschen vor den Fernseher. Die zweite Ausgabe aus Friedrichshafen am Bodensee kam auf rund 10,1 Millionen.

Sinnbild deutscher Fernsehunterhaltung

Einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov zufolge will jeder Vierte (26 Prozent) Gottschalks „Wetten, dass..?“-Abschied anschauen. Allerdings gaben davon sieben Prozent an, die Sendung nicht live, sondern zu einem späteren Zeitpunkt in der ZDF-Mediathek sehen zu wollen.

„Wetten, dass..?“ ist seit dem Start am 14. Februar 1981 zum Sinnbild deutscher Fernsehunterhaltung geworden. Erfinder Frank Elstner moderierte die ersten 39 Folgen. Sein Nachfolger Gottschalk kam im September 1987 und drückte der Show seinen Stempel auf. Fast 21 Millionen Menschen sahen seine erste Sendung. (dpa)