Als Tierretter der Sky Foundation in Iasi, einer Stadt im Nordosten Rumäniens, von einigen verletzten Welpen hörten, ahnten sie nicht, in welcher Form sich die Hunde befinden würden. Was sie fanden, war schlimmer als alles, was sie sich hätten vorstellen können.

Vier gefolterte Welpen lagen in der heißen Sommersonne auf einer Straße und wurden absichtlich in heißen, flüssigen Teer getaucht.

Four tortured puppies covered in hot tar and left for dead https://t.co/Is7uwrbsOs pic.twitter.com/gWjw84SOxI — Daily Mirror (@DailyMirror) 26. Juli 2016

Leider war dies nicht das erste Mal, dass Tierschutzaktivisten mit einem Fall von Tierquälerei konfrontiert wurden. Weit davon entfernt. Tatsächlich wurde die Sky Foundation gegründet, um den barbarischen Praktiken des Missbrauchs und der Verletzung von Hunden zum Vergnügen zu begegnen.

Gefolterte Welpen gerade rechtzeitig gerettet

Als sie die geteerten Welpen fanden, sagte der Direktor der Stiftung, Cătălin Pavaliu, gegenüber The Daily Mail: „Wir glauben, es gibt jemanden in der Stadt, der diese grausamen Handlungen absichtlich durchführt.“ Zum Glück war es dem Tierarzt Sorin Puiu möglich, den Hunden rechtzeitig zu helfen.

Puiu schaffte es, fast den ganzen Teer von Fell und Haut zu bekommen. Zuvor verabreichte er ihnen jedoch ein Schmerzmittel, um die schrecklichen Schmerzen zu lindern, die ihnen das brennende Pech zugefügt hatte.

Der schockierte und verärgerte Tierarzt sagte der Daily Mail: „Einer von ihnen hatte es besonders schwer. Er hatte sein linkes Auge, seine Nase und seinen Mund mit Teer bedeckt. Wir könnten jetzt wirklich irgendeine tier-polizeiliche Einrichtung gebrauchen.“

Trotz der offensichtlichen Anzeichen von Folter unternahm die örtliche Polizei nichts, um einzugreifen. Die Tierschutzbeauftragten der Sky Foundation sind nur allzu gut mit diesem Muster des Tiermissbrauchs und der Vernachlässigung durch die rumänischen Behörden vertraut.

Wie die Daily Mail feststellte, ist das Land für den Missbrauch von Tieren berüchtigt geworden, nachdem die britische Wohltätigkeitsorganisation Paws2Rescue auf Tausende von Hunden aufmerksam gemacht hatte, die nachweislich absichtlich gefoltert worden waren. Darunter auch Hunde, deren Beine mit Äxten abgetrennt wurden.