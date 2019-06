Panorama » Geniale Geschichte(n) 110 Dollar für Benzin und kein Geld. Fremder bezahlt unter einer Bedingung: „Pass it on“

„Heute ist mir etwas Unglaubliches passiert...... Bitte lies, schau dir die Fotos an und teile diesen Beitrag mit anderen," schrieb Tyson Crawley auf Facebook. Er war am frühen Morgen an einer Tankstelle und füllte seine Wagen mit Diesel und seinen Kanister mit Benzin. Die gute Tat eines Fremden rettete seinen Tag.