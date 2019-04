Vom Ski-Ass zum Schlager-Star: Felix Neureuther überrascht mit Schlager-Hit

Was macht ein Skirennfahrer im Ruhestand? Ganz klar, er wird Schlagersänger. So könnte man glauben, dass Felix Neureuther bald wieder auf den Brettern steht, auf den Brettern, die die Welt bedeuten.

Erst vor etwa zwei Wochen beendete Neureuther seine Karriere als Skirennfahrer, schon hat er eine neue Lebensaufgabe gefunden. Ein Video zeigt ihn in traditionell bayerischer Tracht, beim Singen seines ersten Schlagerliedes „Weiterziehn“.

Bereits am Freitag postete Neureuther ein Bild von sich im Aufnahmestudio und schrieb: „Ein paar von euch haben sich vielleicht gefragt was ich nach meiner Skikarriere machen werde!

Ich werde Sänger!!! Am Montag ist es nun endlich so weit!!! Meine erste Single“.

„Sein erster und letzter Schlagerhit“

„Es geht um mein Leben nach der Skikarriere. Man muss mit Altem abschließen, denn es warten neue Herausforderungen!“, sagte Neureuther am Montag als Gast bei „Guten Morgen Bayern“. Seine Radiopremiere kündigte er anschließend selbst an und schickte so ganz Bayern in den April.

„Meint er das Ernst?“, fragten sich viele Hörer am Radio und im Internet. Später klärte Antenne Bayern das Mysterium des One-Hit-Wonders: „Nein, er meint es nicht ernst. Es ist der gemeinsame Aprilscherz von Felix Neureuther und Antenne Bayern.“ „Weiterziehn“ sei sein erster und letzter Schlagerhit – aber ein erfolgreicher!

Die Erlöse aus dem vermeintlichen Schlager-Debüt gehen an die „Felix Neureuther Stiftung“ sowie die „Stiftung Antenne Bayern hilft“ so der ehemalige Schlagerstar in einem Video-Post auf Facebook.

Allen Fans machte der „Ski-/Schlagerstar“ aber auch Hoffnung: „Wenn ihr mich buchen wollt, könnt ihr mich gerne buchen … Ich bin jederzeit für Auftritte bereit.“

Ein gelungener Aprilscherz: „Weiterziehn“ als Hitsingle von Felix Neureuther: