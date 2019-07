Horacio „Atio“ Castillo III. wurde am Mittwoch, den 27. September 2017, im Manila Memorial Park, Paranaque, beigesetzt. Atio’s Golden Retriever Lega, die ein weißes T-Shirt mit dem Aufdruck #JusticeForHoracio trug, sah auf der Beerdigung ihres Herrchens sichtbar niedergeschlagen aus.

Atio’s Onkel, Gerardo Castillo, teilte ein tränen aufreibendes Foto von „Lega“, die offenbar auf Facebook um ihr lebloses Herrchen trauerte. Das Foto wurde während der Totenwache von Atio im Santuario de San Antonio in Makati aufgenommen.

LOOK: Lega wearing „#JusticeForHoracio“ shirt. She’s with Nicolle, younger sister of Atio | via @koriquintos pic.twitter.com/4QItdh8cGz

— ABS-CBN News (@ABSCBNNews) 27. September 2017